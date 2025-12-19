В руках України є найважливіший козир, – ексречник голови Євроради відповів на закиди Трампа

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна "не має на руках карт" у війні проти Росії. Крім того, президент США часто говорив, що "українці вже програють", намагаючи змусити Київ поступитись Кремлю для миру. Однак він не усвідомлює важливої істини.

Про це 24 Каналу розповів колишній речник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс, зауваживши, що українці вже показали свою силу у протистоянні росіянам. І навіть попри закиди з боку США, Україна не планує зупиняти боротьбу.

Який козир має Україна?

Колишній речник президента Європейської Ради зазначив, що він не погоджується з твердженням Трампа про те, що Україна "не має на руках карт", адже все навпаки.

В руках України є найважливіший козир – ви не хочете, щоб вашу країну захопили росіяни, у вашого народу немає бажання бути васальною державою Росії,

– наголосив він.

За словами Лейтса, очевидно, що Україна потребує фінансової, військової, політичної та гуманітарної підтримки від союзників. Однак найголовніше – українці не хочуть бути під владою Кремля.

Україна майже 4 рік протистоїть країні з більшою армією та можливостями. Тому слова президента США про те, що Україна, мовляв, програє війну – це заперечення фактів.

Позиція Трампа щодо миру: останні заяви