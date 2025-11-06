Высыхают даже озера в парках: Донецк и Мариуполь на грани катастрофы
- Люди в оккупированных Донецке и Мариуполе оказались в критической ситуации, кризис с водоснабжением только усугубляется.
- Россияне обещают построить новый водовод до 2029 года, но раньше они уже один такой предусмотрели, однако вопрос с обеспечением населения водой решить не смогли.
Ситуация с водоснабжением в оккупированном россиянами Донецке критическая. Люди там бьются за емкости с водой, пытаются охранять их ночью и даже приковывать к своим домам, чтобы не украли соседи.
Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что россияне завезли эти емкости в большом количестве, однако не успевают их наполнять водой из-за ее недостатка.
Какова ситуация с водой в Донецке и Мариуполе?
Сегодня именно Донецк – это самая большая точка кризиса. Все водохранилища, со слов Андрющенко, пустые. Даже в самом Донецке водоемы, озера и пруды, которые были в парках – мелеют и понемногу исчезают.
Пушилин (глава так называемой "ДНР" – 24 Канал) обещает (и на этом вложит кучу денег) дотянуть с Дона еще один водопровод в Донецк. Дело в том, что там уже есть один построенный россиянами водопровод, но это никоим образом не спасло город, только немного замедлило смещение водохранилища,
– объяснил Андрющенко.
Он напомнил, что во время строительства этого водопровода российская верхушка украла немало бюджетных средств. Столько, что заместитель тогдашнего министра обороны Тимур Иванов был арестован. Оказалось, что водопровод вроде бы построен, но воды в Донецке так и нет. Вот такой второй россияне обещают построить до 2029 года.
Если оценивать ситуацию с водоснабжением в Мариуполе, то там ситуация, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, так же критическая. Он отметил, что, что мелеет Павлопольское водохранилище, которое россияне пытаются перебросить в основное – Старокрымское.
Поспускали пруды выше реки Малый Кальмиус. Это означает, что экологический кризис будет расти, потому что вокруг расположено большое количество сел, которые питаются именно от этой реки. Это страшная ситуация, потому что как ее решать – неизвестно,
– озвучил Андрющенко.
Россия, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, даже не занимается поиском этого решения, а это значит, что следующим летом, если эти территории будут оставаться оккупированными, кризис наберет таких оборотов, что преодолеть его будет невозможно.
Вода по графику и обращение к Путину
В августе глава так называемой ДНР Пушилин во время встречи с российским диктатором Путиным признал проблему с водоснабжением в Донецке. Тогда он отчитался, что проводится чистка рек. Он также озвучил, что люди получают воду согласно графикам, однако и их пришлось сократить из-за дефицита воды.
Из-за недостатка питьевой воды жители Донецка летом начали запасаться дождевой. Используют для этого ведра, бутылки, зонты. Кроме того, люди решили обратиться через своих детей, которые записали видео, к главе Кремля Путину. Устами детей просили "дядю Вову" подарить им чудо – водоснабжения в домах, говоря, что это для них теперь роскошь.
- Старокрымское водохранилище в Мариуполе в августе еще находилось в состоянии критического обмеления, но вода там была, а вот осенью ее там уже не стало, сегодня это сплошная степь. Прогнозируется, что с наступлением зимы ситуация только обострится.