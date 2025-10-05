Россия имеет достижения в Донецкой и Днепропетровской областях: обзор фронта от ISW
- Российские силы продвинулись на Лиманском, Северском, Покровском направлениях и на Днепропетровщине.
- На Купянском направлении россияне прекратили механизированные атаки из-за украинских ударов дронов.
Российские войска продолжают наступательные действия. К сожалению, врагу удается продвигаться на некоторых направлениях.
Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 5 октября. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на 4 направлениях, передает 24 Канал.
Смотрите также Потеряла второго сына: в Житомире попрощались с военным, пропавшим без вести на Курщине
Где Россия имела успех на фронте?
Захватчики имели успех на Лиманском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 октября, свидетельствуют, что российские силы продвинулись на северо-восток от Ставки (север от Лимана).
Также враг имеет достижения на Северском направлении. Снимки за 3 октября, показывают, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Северска.
Другие кадры, обнародованные 4 октября, показывают, как подразделения 85-й мотострелковой бригады поднимают российские флаги в западной и северной частях села Федоровка (юго-запад от Северска). Это указывает на то, что российские силы захватили этот населенный пункт.
Также противник имел успех на Покровском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 3 – 4 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Покровска и на северо-восточной окраине Красного Лимана (на северо-восток от Покровска).
К сожалению, россияне продвинулись на Днепропетровщине. Снимки от 3 октября показывают, что враг прошел вперед вдоль трассы Н-15 (Донецк – Запорожье) на юго-восток от Андреевки-Клевцово (северо-восток от Великомихайловки).
Какая обстановка на фронте / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- На Купянском направлении россияне больше не проводят механизированных и мотоциклетных штурмов из-за украинских ударов дронов. Оккупанты не разрушают железнодорожные станции во время продвижения – вероятно, планируя использовать их в будущем. Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать в пределах Купянска.
- Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 4 октября сообщил, что украинские силы проводят операцию в Ямполе, чтобы уничтожить остатки ДРГ в этом населенном пункте.
- На Покровском направлении российское командование постоянно пополняет живую силу, периодически выводя батальоны на восстановление. Оккупанты часто атакуют на мотоциклах и в гражданской одежде, чтобы обманом пройти украинские позиции.