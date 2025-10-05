Российские войска продолжают наступательные действия. К сожалению, врагу удается продвигаться на некоторых направлениях.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 5 октября. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на 4 направлениях, передает 24 Канал.

Где Россия имела успех на фронте?

Захватчики имели успех на Лиманском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 октября, свидетельствуют, что российские силы продвинулись на северо-восток от Ставки (север от Лимана).

Также враг имеет достижения на Северском направлении. Снимки за 3 октября, показывают, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Северска.

Другие кадры, обнародованные 4 октября, показывают, как подразделения 85-й мотострелковой бригады поднимают российские флаги в западной и северной частях села Федоровка (юго-запад от Северска). Это указывает на то, что российские силы захватили этот населенный пункт.

Также противник имел успех на Покровском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 3 – 4 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Покровска и на северо-восточной окраине Красного Лимана (на северо-восток от Покровска).

К сожалению, россияне продвинулись на Днепропетровщине. Снимки от 3 октября показывают, что враг прошел вперед вдоль трассы Н-15 (Донецк – Запорожье) на юго-восток от Андреевки-Клевцово (северо-восток от Великомихайловки).

Какая обстановка на фронте / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?