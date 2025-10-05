Росія має досягнення на Донеччині та Дніпропетровщині: огляд фронту від ISW
- Російські сили просунулися на Лиманському, Сіверському, Покровському напрямках та на Дніпропетровщині.
- На Куп'янському напрямку росіяни припинили механізовані атаки через українські удари дронів.
Російські війська продовжують наступальні дії. На жаль, ворогові вдається просуватися на деяких напрямках.
Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 5 жовтня. За даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, передає 24 Канал.
Дивіться також Втратила другого сина: у Житомирі попрощалися з військовим, що зник безвісти на Курщині
Де Росія мала успіх на фронті?
Загарбники мали успіх на Лиманському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 4 жовтня, свідчать, що російські сили просунулися на північний схід від Ставків (північ від Лимана).
Також ворог має досягнення на Сіверському напрямку. Знімки за 3 жовтня, показують, що окупанти просунулися на південний схід від Сіверська.
Інші кадри, оприлюднені 4 жовтня, показують, як підрозділи 85-ї мотострілецької бригади піднімають російські прапори у західній та північній частинах села Федорівка (південний захід від Сіверська). Це вказує на те, що російські сили захопили цей населений пункт.
Також противник мав успіх на Покровському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 3 – 4 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська та на північно-східній околиці Красного Лиману (на північний схід від Покровська).
На жаль, росіяни просунулися на Дніпропетровщині. Знімки від 3 жовтня показують, що ворог пройшов вперед уздовж траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) на південний схід від Андріївки-Клевцового (північний схід від Великомихайлівки).
Яка обстановка на фронті / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- На Куп'янському напрямку росіяни більше не проводять механізованих і мотоциклетних штурмів через українські удари дронів. Окупанти не руйнують залізничні станції під час просування – ймовірно, плануючи використовувати їх у майбутньому. Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують діяти у межах Куп'янська.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 4 жовтня повідомив, що українські сили проводять операцію у Ямполі, щоб знищити залишки ДРГ у цьому населеному пункті.
- На Покровському напрямку російське командування постійно поповнює живу силу, періодично виводячи батальйони на відновлення. Окупанти часто атакують на мотоциклах і у цивільному одязі, щоб обманом пройти українські позиції.