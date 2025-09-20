Российские наступательные действия продолжаются вдоль всей линии фронта. На 4 направлениях, к сожалению, враг имеет успех. И это не только Донецкая область.

Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя, передает 24 Канал.

Где Россия имела успех на фронте?

Так, оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении. 19 сентября было опубликовано видео, на котором двое российских солдат, устанавливают флаг на северном берегу реки Северский Донец в Серебрянском лесу (юго-восток от Лимана).

Обратите внимание! Серебрянский лес расположен на севере Луганской области. 19 сентября минобороны России рассказало о его захвате. Однако в комментарии BBC News представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский опроверг заявление противника. Он признал, что ситуация на этом направлении очень тяжелая. Бельский отметил, что Серебрянский лес лежит на пути к важному узлу обороны – села Ямполь на берегу реки Северский Донец.

Имел успех враг и тактическом районе Константиновка – Дружковка. Кадры. распространенные 18 сентября, свидетельствуют что российские силы недавно продвинулись вдоль лесополосы к югу от Александро-Шультино (к востоку от Константиновки).

Захватчики прошли вперед также и на Новопавловском направлении. Геолокированное видео, опубликованное 19 сентября, показывает, как российский военный устанавливает флаг на западе Муравки (северо-восток от Новопавловки). Это свидетельствует о возможном захвате населенного пункта.

Минобороны России приписывает взятие Муравки подразделениям 35-й мотострелковой бригады. Однако российские военкоры утверждают, что украинские силы все еще удерживают северо-западные окраины Муравки.

Не только на Донбассе, но и на Юге противник имел продвижение, а именно в Запорожской области. Геолоцированные кадры за 19 сентября показывают, что российские силы недавно продвинулись и подняли флаг в юго-западной части Новоивановки (северо-восточнее Гуляйполя).

Обстановка на фронте / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?