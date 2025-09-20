Російські наступальні дії тривають уздовж усієї лінії фронту. На 4 напрямках, на жаль, ворог має успіх. І це не лише Донеччина.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою, передає 24 Канал.

Де Росія мала успіх на фронті?

Так, окупанти нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. 19 вересня було опубліковане відео, на якому двоє російських солдатів, встановлюють прапор на північному березі річки Сіверський Донець у Серебрянському лісі (південний схід від Лиману).

Зверніть увагу! Серебрянський ліс розташований на півночі Луганської області. 19 вересня міноборони Росії розповіло про його захоплення. Однак у коментарі BBC News речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльській спростував заяву противника. Він визнав, що ситуація на цьому напрямку дуже важка. Бєльській наголосив, що Серебрянський ліс лежить на шляху до важливого вузла оборони – села Ямпіль на березі річки Сіверський Донець.

Мав успіх ворог і тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Кадри. поширені 18 вересня, свідчать що російські сили нещодавно просунулися вздовж лісосмуги на південь від Олександро-Шультиного (на схід від Костянтинівки).

Загарбники пройшли вперед також і на Новопавлівському напрямку. Геолоковане відео, опубліковане 19 вересня, показує, як російський військовий встановлює прапор на заході Муравки (північний схід від Новопавлівки). Це свідчить про можливе захоплення населеного пункту.

Міноборони Росії приписує взяття Муравки підрозділам 35-ї мотострілецької бригади. Проте російські воєнкори стверджують, що українські сили все ще утримують північно-західні околиці Муравки.

Не лише на Донбасі, але й на Півдні противник мав просування, а саме у Запорізькій області. Геолоковані кадри за 19 вересня показують, що російські сили нещодавно просунулися та підняли прапор у південно-західній частині Новоіванівки (на північний схід від Гуляйполя).

Обстановка на фронті / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?