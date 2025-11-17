Кольцо вокруг Покровска постепенно замыкается: карта боев 17 ноября
- За минувшие сутки произошло 216 боестолкновений, в частности 75 – на Покровском направлении и 32 – на Константиновском направлении.
- Враг пытался наступать в направлении Антоновского моста.
Тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. Враг не отказывается от намерения полностью оккупировать регион. В последнее время противник активизировал наступательные действия на Запорожье.
За минувшие сутки произошло 216 боестолкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Активность там "взрывная": как россияне спешно перебрасывают подкрепления на фронт
Где идут самые горячие бои на фронте?
На Южно-Слобожанском направлении было 6 боев вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.
Враг давил возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло оккупанты атаковали 8 раз. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.
Россияне штурмовали в районе Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставки.
Противник пытался продвинуться к Лиману: смотрите на карте
На Славянском направлении украинские воины отбили 8 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.
Враг пробовал прорваться к Северску: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло 6 боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.
Россияне атаковали возле Веролюбовки: смотрите на карте
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.
Россияне атаковали в направлении Константиновки: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлиное, Удачное, Шаховое, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.
Россияне наступали возле Нового Шахового: смотрите на карте
На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.
Оккупанты штурмовали возле Воскресенки: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.
Противник атаковал возле Ровнополья: смотрите на карте
На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.
Враг был активен возле Степногорска: смотрите на карте
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.
Россияне наступали на Антоновку: смотрите на карте
Какая ситуация на фронте?
- Оккупанты пытаются завершить окружение украинских подразделений в Покровске и Мирнограде. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Российские дроны контролируют пути снабжения в Покровск, в город трудно подъехать.
- Напряженная обстановка сложилась возле Гуляйполя. Противник пытается отрезать город с северо-востока. Россияне перебросили на это направление значительное количество живой силы и техники.
- Силы обороны вытесняют врага из Купянска. Противник отказывается мириться с потерей контроля над городом, а потому прибегает к имитации своих успехов с использованием российских флагов.