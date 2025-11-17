Кольцо вокруг Покровска постепенно замыкается: карта боев 17 ноября

Тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. Враг не отказывается от намерения полностью оккупировать регион. В последнее время противник активизировал наступательные действия на Запорожье.

За минувшие сутки произошло 216 боестолкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где идут самые горячие бои на фронте?

На Южно-Слобожанском направлении было 6 боев вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

На Купянском направлении произошло оккупанты атаковали 8 раз. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставки.

На Славянском направлении украинские воины отбили 8 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло 6 боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлиное, Удачное, Шаховое, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в направлении Новоподгороднее, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода.

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.

Какая ситуация на фронте?