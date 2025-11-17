Кільце навколо Покровська поволі замикається: карта боїв 17 листопада

Важкі бої тривають на Донеччині. Ворог не відмовляється від наміру повністю окупувати регіон. Останнім часом противник активізував наступальні дії на Запоріжжі.

За минулу добу відбулося 216 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Активність там "вибухова": як росіяни поспіхом перекидають підкріплення на фронт

Де точаться найгарячіші бої на фронті?

На Південно-Слобожанському напрямку було 6 боїв поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

Ворог тиснув біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося окупанти атакували 8 разів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп'янськ, Голубівка.

Росіяни штурмували у районі Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

Противник намагався просунутися до Лиману: дивіться на карті

На Слов'янському напрямку українські воїни відбили 8 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

Ворог пробував прорватися до Сіверська: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

Росіяни атакували біля Віролюбівки: дивіться на карті

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Росіяни атакували у напрямку Костянтинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

Росіяни наступали біля Нового Шахового: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

Окупанти штурмували біля Воскресенки: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір'я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

Противник атакував біля Рівнопілля: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

Ворог був активний біля Степногірська: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

Росіяни наступали на Антонівку: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті?