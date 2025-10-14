Сдал позиции россиян в Донецке: как местный тиктокер помог уничтожить технику оккупантов
- Блогера Кирилла Сириуса обвиняют в раскрытии позиций российской техники в Донецке.
- Инцидент вызвал массированную кампанию травли Сириуса в соцсетях, включая угрозы от британского пропагандиста Грэма Филлипса.
Во временно оккупированном Донецке разгорелся громкий скандал вокруг местного блогера Кирилла Сириуса. Его обвиняют в том, что он якобы раскрыл местоположение российской военной техники возле бывшего супермаркета "Ашан".
После распространенного в сети видео, по объекту нанесли удар и здание сгорело. Об этом рассказал украинский блогер и журналист Денис Казанский, передает 24 Канал.
Смотрите также Угрозы и преследование ЛГБТ-активистки: в Харькове неизвестный напал на Веру Черныгину
Как тиктокер из Донецка разоблачил позиции оккупантов?
По сообщениям из местных источников, тамошний блогер Кирилл Сириус снимал видео на стоянке супермаркета "Ашан", теперь переименованного в "Сигму".
На кадрах из видео видно российскую технику, которую идентифицируют как систему противовоздушной обороны.
Сообщается, что после прилета по объекту и уничтожения в результате взрыва загорелся и сам торговый центр. После инцидента прокремлевские блогеры и военные начали массированную кампанию травли Сириуса в соцсетях, обвиняя его в "сливе позиций".
Интересно! Среди тех, кто публично угрожает блогеру, оказался и одиозный британский пропагандист Грэм Филлипс, который заявил, что "накажет" Сириуса лично.
Местные комментаторы иронизируют, что теперь британец, который приехал в оккупированный Донецк, угрожает местному жителю, тогда как российская пропаганда параллельно продолжает рассказывать о "борьбе с англосаксами".
Какова ситуация на временно оккупированных территориях?
В части Запорожской области российские оккупационные администрации осуществили рейдерский захват агропредприятия "Войников и Ко", объявив его имущество "бесхозным" и передав структурам фирмы ООО "Партнерский Союз".
Так, вооруженные представители оккупационных сил блокируют технику и склады, фактически парализуя работу хозяйства. Урожай, который не успевают вывезти, портится на полях, а работники остаются без заработка.
В то же время 7 октября, в день рождения Владимира Путина, участники движения "Желтая Лента" провели акции сопротивления в ряде городов, ныне находящихся под оккупацией.
Участники сжигали портреты российского диктатора как символ неповиновения оккупации.
Между тем в Мариуполе украинское движение сопротивления расклеивало фейковые афиши о якобы концерте российского певца и пропагандиста Юрия Дронова (Shaman). Так партизаны решили высмеять анонсированные выступления артиста, который является одним из публичных лиц кремлевской пропаганды.