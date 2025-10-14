Во временно оккупированном Донецке разгорелся громкий скандал вокруг местного блогера Кирилла Сириуса. Его обвиняют в том, что он якобы раскрыл местоположение российской военной техники возле бывшего супермаркета "Ашан".

После распространенного в сети видео, по объекту нанесли удар и здание сгорело. Об этом рассказал украинский блогер и журналист Денис Казанский, передает 24 Канал.

Как тиктокер из Донецка разоблачил позиции оккупантов?

По сообщениям из местных источников, тамошний блогер Кирилл Сириус снимал видео на стоянке супермаркета "Ашан", теперь переименованного в "Сигму".

На кадрах из видео видно российскую технику, которую идентифицируют как систему противовоздушной обороны.

Сообщается, что после прилета по объекту и уничтожения в результате взрыва загорелся и сам торговый центр. После инцидента прокремлевские блогеры и военные начали массированную кампанию травли Сириуса в соцсетях, обвиняя его в "сливе позиций".

Интересно! Среди тех, кто публично угрожает блогеру, оказался и одиозный британский пропагандист Грэм Филлипс, который заявил, что "накажет" Сириуса лично.

Местные комментаторы иронизируют, что теперь британец, который приехал в оккупированный Донецк, угрожает местному жителю, тогда как российская пропаганда параллельно продолжает рассказывать о "борьбе с англосаксами".

Какова ситуация на временно оккупированных территориях?