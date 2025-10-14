Физический вред активистке не нанесли. Подробности инцидента рассказала Вера Черныгина в заметке в Instagram, передает 24 Канал.

Что известно о нападении на Веру Чернигину?

11 октября в Харькове, в Международный день каминг-аута, на ЛГБТ+ активистку и соорганизатора "ХарьковПрайда" и "КиевПрайда" Веру Чернигину напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел на станции метро Левада.

По словам Черныгиной, мужчина заметил радужную символику на вещах и спросил, принадлежит ли она к ЛГБТ. Он также заявил, что "правый", и начал угрожать на русском языке, якобы собирается выстрелить.

После, по словам активистки, нападающий нацелил неизвестное устройство, похожее на пистолет, и перекрыл ей дорогу.

Вера Черныгина пошла в другую сторону, но мужчина начал преследовать ее. Далее активистка крикнула с просьбой вызвать полицию, после чего нападавший убежал.

Я цела физически. Ментально, честно, испугалась. А если бы он действительно имел огнестрельное оружие, а если бы и вправду его применил? А если бы я застыла, и он бы меня травмировал? Я уверена: проблема не в том, кто я есть, а в том, что такие люди, как этот человек, не боятся наказания за свои преступления,

– сказала Черныгина.

На следующий день активистка подала заявление в полицию. Ее коллеги настаивают на квалификации инцидента по статье 161 Уголовного кодекса Украины как преступления на почве ненависти. Полиция же пока рассматривает случай как "конфликт".

