Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение ветерана ВСУ Виктора Пилипенко.

Ветеран ВСУ и командир РДК поссорились из-за флага

Ветеран ВСУ Виктор Пилипенко сообщил о столкновении с командиром Российского добровольческого корпуса Денисом Никитиным во время похорон художника и военнослужащего Давида Чичкана.

Инцидент, по словам Пилипенко, произошел из-за ЛГБТ-флага, который он держал, а Никитин якобы пытался его "выдирать" из рук.

Несвободой пропитан воздух. Российское, и я бы сказал, глобальное имперство несправедливости в воздухе. Надо объединяться, чтобы ему противостоять, надо защищать добро и любовь,

- написал ветеран.

Об инциденте также сообщила активистка Диана Берг, которая отметила, что бойцов РДК на прощании формально не было.

Просто шли мимо и решили до***ться за флаг... Это могло произойти только на похоронах Давида Чичкана, и я думаю, что это стало своеобразной метафорой его жизни, борьбы и искусства,

– добавила она.

Что известно о Давиде Чичкане?