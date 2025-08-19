Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение ветерана ВСУ Виктора Пилипенко.
Читайте также От искусства к фронту: в Киеве попрощались с художником Давидом Чичканом
Ветеран ВСУ и командир РДК поссорились из-за флага
Ветеран ВСУ Виктор Пилипенко сообщил о столкновении с командиром Российского добровольческого корпуса Денисом Никитиным во время похорон художника и военнослужащего Давида Чичкана.
Инцидент, по словам Пилипенко, произошел из-за ЛГБТ-флага, который он держал, а Никитин якобы пытался его "выдирать" из рук.
Несвободой пропитан воздух. Российское, и я бы сказал, глобальное имперство несправедливости в воздухе. Надо объединяться, чтобы ему противостоять, надо защищать добро и любовь,
- написал ветеран.
Об инциденте также сообщила активистка Диана Берг, которая отметила, что бойцов РДК на прощании формально не было.
Просто шли мимо и решили до***ться за флаг... Это могло произойти только на похоронах Давида Чичкана, и я думаю, что это стало своеобразной метафорой его жизни, борьбы и искусства,
– добавила она.
Что известно о Давиде Чичкане?
Давид Чичкан погиб 9 августа от тяжелого ранения во время отражения российской пехоты на Запорожском направлении. Он мобилизовался 1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины.
Художник неоднократно становился объектом нападений и скандалов из-за своих выставок. В 2017 году неизвестные разгромили его выставку Утраченная возможность в Киеве, посвященную Майдану, феномену декоммунизации и войне на Востоке Украины.
В 2022 году во Львове пытались сорвать выставку Ленты и треугольники, на которой автор представлял альтернативную историю УНР.
В 2024 году в Одессе отменили выставку С лентами и флагами из-за угроз и критики; она была посвящена защитникам и защитницам, а также анархистским и антиавторитарным социалистическим движениям.