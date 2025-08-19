Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис ветерана ЗСУ Віктора Пилипенка.
Ветеран ЗСУ і командир РДК посварилися через прапор
Ветеран ЗСУ Віктор Пилипенко повідомив про сутичку з командиром Російського добровольчого корпусу Денисом Нікітіним під час похорону художника та військовослужбовця Давида Чичкана.
Інцидент, за словами Пилипенка, стався через ЛГБТ-прапор, який він тримав, а Нікітін нібито намагався його "видирати" з рук.
Несвободою просякнуте повітря. Російське, і я б сказав, глобальне імперство кривди в повітрі. Треба обʼєднуватися, щоб йому протистояти, треба захищати добро та любов,
— написав ветеран.
Про інцидент також повідомила активістка Діана Берг, яка зазначила, що бійців РДК на прощанні формально не було.
Просто йшли повз і вирішили до***тися за прапор… Це могло статися лише на похованні Давида Чичкана, і я думаю, що це стало своєрідною метафорою його життя, боротьби та мистецтва,
– додала вона.
Що відомо про Давида Чичкана?
Давид Чичкан загинув 9 серпня від тяжкого поранення під час відбиття російської піхоти на Запорізькому напрямку. Він мобілізувався 1 жовтня 2024 року, у День захисників і захисниць України.
Художник неодноразово ставав об’єктом нападів та скандалів через свої виставки. У 2017 році невідомі розгромили його виставку Втрачена можливість у Києві, присвячену Майдану, феномену декомунізації та війні на Сході України.
У 2022 році у Львові намагалися зірвати виставку Стрічки та трикутники, на якій автор представляв альтернативну історію УНР.
У 2024 році в Одесі скасували виставку Зі стрічками та прапорами через погрози та критику; вона була присвячена захисникам і захисницям, а також анархістським та антиавторитарним соціалістичним рухам.