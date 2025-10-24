Когда и где будут грозы и сильные дожди: больше всего будет лить в нескольких областях
- 24 октября сильные дожди ожидаются в западных, некоторых северных, центральных и южных областях.
- 25 октября дожди распространятся на центральные, южные, восточные и некоторые северные регионы, местами с грозами.
В течение следующих дней всю Украину охватят дожди. В некоторых регионах будет лить 24 октября, позже осадки перейдут на другие области. Также кое-где эти дожди будут сопровождаться грозами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Когда в Украину придет ощутимое потепление и с чем это связано
В каких областях будут дожди и грозы?
В пятницу, 24 октября, дожди ожидаются в западных, некоторых северных, центральных и южных областях. Особенно сильные осадки пройдут во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В Николаевской и Одесской областях ожидаются умеренные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В общем, согласно предварительному прогнозу, погода в Украине будет облачной, но сильного похолодания пока быть не должно.
Прогноз погоды на 24 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже в субботу, 25 октября, дожди накроют центральные, южные, восточные и некоторые северные регионы Украины. Сильные осадки охватят Донецкую область, в других вышеупомянутых частях страны они в основном будут умеренными.
Также тогда грозы стоит ожидать не только в Одесской и Николаевской областях – к ним присоединятся Запорожская и Херсонская, а также Крым. В то же время значительных температурных изменений в течение субботы ожидать не стоит.
Прогноз погоды на 25 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что говорят синоптики?
Ранее сообщалось, что до конца недели в Украине ожидается дождливая погода. Кое-где синоптики прогнозируют сильные осадки. А местами, по словам синоптика Игоря Кибальчича, должно пригреть до 20 градусов тепла.
Синоптик Наталья Птуха объясняла, что в целом в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы. Погода может быть влажной или засушливой.