Коли й де будуть грози та сильні дощі: найбільше литиме у кількох областях
- 24 жовтня сильні дощі очікуються у західних, деяких північних, центральних та південних областях.
- 25 жовтня дощі поширяться на центральні, південні, східні та деякі північні регіони, місцями з грозами.
Впродовж наступних днів усю Україну охоплять дощі. В деяких регіонах литиме 24 жовтня, пізніше опади перейдуть на інші області. Також подекуди ці дощі будуть супроводжуватися грозами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
В яких областях будуть дощі та грози?
У п'ятницю, 24 жовтня, дощі очікуються у західних, деяких північних, центральних та південних областях. Особливо сильні опади пройдуть у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
У Миколаївській та Одеській областях очікуються помірні дощі, які супроводжуватимуться грозами. Загалом, згідно з попереднім прогнозом, погода в Україні буде хмарною, але сильного похолодання поки що бути не має.
Прогноз погоди на 24 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Вже у суботу, 25 жовтня, дощі накриють центральні, південні, східні та деякі північні регіони України. Сильні опади охоплять Донецьку область, в інших вищезгаданих частинах країни вони здебільшого будуть помірними.
Також тоді грози варто очікувати не лише в Одеській та Миколаївській областях – до них доєднаються Запорізька і Херсонська, а також Крим. Водночас значних температурних змін протягом суботи очікувати не варто.
Прогноз погоди на 25 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що кажуть синоптики?
Раніше повідомлялося, що до кінця тижня в Україні очікується дощова погода. Подекуди синоптики прогнозують сильні опади. А місцями, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, має пригріти до 20 градусів тепла.
Синоптикиня Наталія Птуха пояснювала, що загалом протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Погода може бути вологою або посушливою.