Где на этой неделе будет лить больше всего и когда дожди прекратятся
- Ночью и утром 12 сентября на Западе Украины ожидаются умеренные дожди и грозы, а кратковременные осадки – в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
- Западные области Украины должны готовиться к переменным дождям до 15 сентября, а с 16 сентября наступит сухая погода по всей стране.
После длительной сухой погоды в ряд регионов вернулись дожди. Жителям Запада прятать зонты пока не стоит.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут дожди?
Так, в пятницу, 12 сентября, умеренные дожди, местами грозы прогнозируют ночью и утром на Западе, а кратковременные осадки – в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Днем 13 – 14 сентября небольшие дожди пройдут в Карпатах и на Прикарпатье.
В понедельник, 15 сентября, кратковременные осадки снова охватят все западные области Украины. Лишь во вторник, 16 сентября, наконец-то будет сухо по всей стране.
Прогноз погоды на 12 – 16 сентября / фото Укргидрометцентра
Какой будет погода осенью и зимой?
Метеоролог Вера Балабух считает, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Возможно бабье лето, однако точно сказать, когда оно наступит – невозможно.
Она говорит, что снег в ближайшее время возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.
Что касается зимы, то глобальное потепление не значит, что в Украине больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше.