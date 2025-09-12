Де цього тижня литиме найбільше та коли дощі припиняться
- Вночі та вранці 12 вересня на Заході України очікуються помірні дощі та грози, а короткочасні опади – у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
- Західні області України мають готуватися до перемінних дощів до 15 вересня, а з 16 вересня настане суха погода по всій країні.
Після тривалої сухої погоди в низку регіонів повернулися дощі. Жителям Заходу ховати парасолі поки не варто.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі?
Так, у п'ятницю, 12 вересня, помірні дощі, подекуди грози прогнозують вночі та вранці на Заході, а короткочасні опади – у Житомирській, Вінницькій і Одеській областях.
Вдень 13 – 14 вересня невеликі дощі пройдуть в Карпатах і на Прикарпатті.
У понеділок, 15 вересня, короткочасні опади знову охоплять всі західні області України. Лише у вівторок, 16 вересня, нарешті буде сухо по всій країні.
Прогноз погоди на 12 – 16 вересня / фото Укргідрометцентру
Якою буде погода восени і взимку?
Метеорологиня Віра Балабух вважає, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Можливе бабине літо, проте точно сказати, коли воно настане – неможливо.
Вона каже, що сніг найближчим часом можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.
Щодо зими, то глобальне потепління не значить, що в Україні більше не буде сильних морозів і снігопадів. Такі явища також можливі й будуть спостерігатися, однак значно рідше, ніж раніше.