Після тривалої сухої погоди в низку регіонів повернулися дощі. Жителям Заходу ховати парасолі поки не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть дощі?

Так, у п'ятницю, 12 вересня, помірні дощі, подекуди грози прогнозують вночі та вранці на Заході, а короткочасні опади – у Житомирській, Вінницькій і Одеській областях.

Вдень 13 – 14 вересня невеликі дощі пройдуть в Карпатах і на Прикарпатті.

У понеділок, 15 вересня, короткочасні опади знову охоплять всі західні області України. Лише у вівторок, 16 вересня, нарешті буде сухо по всій країні.

Прогноз погоди на 12 – 16 вересня / фото Укргідрометцентру

Якою буде погода восени і взимку?