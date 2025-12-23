На российском дроне "Молния-2Р" нашли лицензионную Windows 11 и Starlink, - ГУР МО
- Россия переоборудовала FPV-дрон "Молния" в разведывательный беспилотник с лицензионной Windows 11 и Starlink для улучшения связи и разведки.
- Новая версия дрона оснащена современными камерами со стабилизацией и компьютерами гражданского производства, что повышает его возможности наблюдения и корректировки ударов.
Россия переоборудовала ударный FPV-дрон "Молния" в разведывательный беспилотник. Новая версия вражеского БпЛА получила спутниковую связь, современные камеры со стабилизацией и компьютеры гражданского производства.
Об этом сообщили в ГУР МОУ, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россияне это изучают: военный сказал, в каких инструментах ВСУ опережают врага
Как россияне обновили FPV-дрон "Молния"?
По данным украинской разведки, в российских дронах теперь можно найти не только аппаратные компоненты западного производства, но и программные. Враг модифицировал ударный БпЛА "Молния-2Р", который отныне будет использоваться уже не как дрон-камикадзе, а как платформа для воздушной разведки и корректировки огня.
К слову, подробную информацию о конструкции, электронике и происхождении компонентов можно посмотреть по ссылке.
Ранее ГУР сообщало о применении Россией дронов типа "Молния" – они запускались с катапульты и наводились оператором. Впрочем впоследствии появилась новая версия БпЛА "Молния-2" – с двумя двигателями на крыльях, измененным фюзеляжем, большей дальностью полета и мощной боевой частью.
Новую модификацию "Молния-2Р" россияне разработали специально для разведки. Вражеские разработчики интегрировали на борт микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТЫ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.
Кроме стандартной FPV камеры, беспилотник оснащен дополнительной китайской камерой SIYI ZR10 с 10-кратным зумом и трехосной стабилизацией. Это значительно повышает возможность наблюдения, обнаружения целей и корректировки ударов в режиме реального времени. Для передачи видео с обеих камер, телеметрии и команд управления на "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink, благодаря которому дрон может работать на больших расстояниях и уменьшает зависимость от наземных каналов связи.
Чем опасны дроны "Молния"?
С начала 2025 года россияне начали все чаще использовать ударные беспилотники "Молния" для ударов по гражданскому населению. Известно, что эти дроны изготавливаются из пенопласта и пластиковых труб. А оснащены они двигателем и взрывчаткой.
Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов отметил, что эта конструкция является малоуправляемой, поэтому куда именно она прилетит и какие объекты повредит – неизвестно.
Вражеский БпЛА имеет достаточно небольшой размер, поэтому его достаточно сложно обнаружить радиолокационными средствами.