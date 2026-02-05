"Вампир" спас из плена двух штурмовиков: невероятная история героизма бойцов 1 ОШП

Двое воинов 1 ОШП попали во вражеский плен во время боев вблизи Гуляйполя Запорожской области. Однако украинские защитники смогли освободить собратьев благодаря точному удару дрона "Вампир".

Видео операции обнародовали 4 февраля в телеграм-канале 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.

Как бойцы 1 ОШП провели уникальную операцию?

По информации военных, во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя ситуация на позициях резко осложнилась. Несмотря на предупреждение командиров, российская пехота смогла подойти вплотную и захватить двух украинских бойцов.

Оккупанты пытались вывести пленных в свой тыл, однако их перемещение оперативно зафиксировали с командного пункта. После этого командование приняло решение применить сбросы с тяжелого ударного дрона типа "Вампир".

В результате точных ударов оба российских военных были уничтожены. Украинских бойцов удалось освободить – они остались живы и не получили ранений.

В любом случае надо было что-то делать. Ничего не делать – это на сто процентов довести людей до могилы. Все равно их завели бы куда-то, устроили допрос и, вероятнее всего, обнулили,

– прокомментировал "Шквал", командир батальона.

К слову, генерал украинской армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что Гуляйполе в Запорожской области остается приоритетом для атак врага. Но там, со слов Маломужа, ситуацию Силам обороны уже удалось в большей степени стабилизировать.

Что сейчас происходит в районе Гуляйполя на фронте?