"Вампир" спас из плена двух штурмовиков: невероятная история героизма бойцов 1 ОШП
- Украинские бойцы 1 ОШП освободили двух пленных благодаря удару дрона "Вампир" вблизи Гуляйполя.
- Операция была успешной: оба российских военных уничтожены, украинские воины остались живыми и невредимыми.
Двое воинов 1 ОШП попали во вражеский плен во время боев вблизи Гуляйполя Запорожской области. Однако украинские защитники смогли освободить собратьев благодаря точному удару дрона "Вампир".
Видео операции обнародовали 4 февраля в телеграм-канале 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.
Интересно На доме было 18 дронов-ждунов, – офицер НГУ о тактике россиян по уничтожению нашей логистики
Как бойцы 1 ОШП провели уникальную операцию?
По информации военных, во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя ситуация на позициях резко осложнилась. Несмотря на предупреждение командиров, российская пехота смогла подойти вплотную и захватить двух украинских бойцов.
Оккупанты пытались вывести пленных в свой тыл, однако их перемещение оперативно зафиксировали с командного пункта. После этого командование приняло решение применить сбросы с тяжелого ударного дрона типа "Вампир".
В результате точных ударов оба российских военных были уничтожены. Украинских бойцов удалось освободить – они остались живы и не получили ранений.
В любом случае надо было что-то делать. Ничего не делать – это на сто процентов довести людей до могилы. Все равно их завели бы куда-то, устроили допрос и, вероятнее всего, обнулили,
– прокомментировал "Шквал", командир батальона.
К слову, генерал украинской армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что Гуляйполе в Запорожской области остается приоритетом для атак врага. Но там, со слов Маломужа, ситуацию Силам обороны уже удалось в большей степени стабилизировать.
Что сейчас происходит в районе Гуляйполя на фронте?
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что российские войска пытаются дистанционно заминировать Гуляйполе с помощью дронов. По словам полковника, оккупанты хотят охватить город с севера и юга, проводя штурмовые действия на окраинах.
18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Гуляйпольском направлении ситуацию удалось стабилизировать благодаря привлечению штурмовых подразделений. Эти подразделения, как пояснил генерал, были привлечены из-за истощения 102-й бригады теробороны, которая долго находится без ротации.
В то же время оккупанты не прекращают наступать и в других местах в Запорожской области. ISW в сводке от 30 января писал, что российские войска продвинулись в западной части Запорожской области, к северо-западу от Степногорска.