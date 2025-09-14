Украина и Польша будут сотрудничать для противодействия российским дронам. Dronarium Academy совместно с выходцами "Птиц Мадьяра" запускают в Польше антишахедные курсы.

Информацию об этом в эфире 24 Канала подтвердил руководитель учебного департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк, напомнив, что академия была создана в начале полномасштабной войны. Сегодня она имеет два филиала: во Львове и Киеве.

Курсы далее могут распространиться в других странах

За время широкомасштабной войны Dronarium Academy накопила достаточный опыт. С 2022 года заведению удалось подготовить более 20 тысяч боевых пилотов. В академии, как заверил Следюк, есть инструкторы, которые имеют боевые навыки. Сейчас в рамках совместного с "Птицами Мадьяра" проектом украинские специалисты смогут поделиться опытом с польскими коллегами.

Мы можем передать им то, что накопил Dronarium за эти годы, которые мы работаем в Украине, подготовить Польшу к ответу на потенциальную российскую угрозу. Благодаря нашим партнерам от "Птиц Мадьяра" это будет происходить качественно, системно. Это может распространиться на другие приграничные с Россией страны,

– озвучил Следюк.

Предполагается, что будут отдельные группы для военных и гражданских поляков. Руководитель учебного департамента Dronarium Academy объяснил, что гражданская оборона тоже является эффективной для перехвата небольших по размеру воздушных целей, когда не нужно иметь дорогое вооружение, а можно применить дроны-перехватчики.

Анализируя то, как Польша противодействовала российским БпЛА, которые в ночь на 10 сентября нарушили ее воздушное пространство, Следюк отметил, что эта страна практически не имеет опыта перехвата таких малоразмерных и малозаметных в плане РЛС целей. Там нет мобильных групп, как в Украине, которые довольно эффективно отрабатывают по таким беспилотникам.

"Поэтому они работали так, как требует военный сценарий. Они подняли большие истребители, даже дозаправщик, у них работал самолет радиолокационной разведки, будто бы на них шла авиационная дивизия. Это стандартный сценарий реагирования ПВО, они отреагировали, как это было нужно", – объяснил Следюк.

Руководитель учебного департамента Dronarium Academy подытожил, что одна из целей его академии – научить поляков, затрачивая меньше ресурсов, отрабатывать по российским беспилотникам с большей эффективностью.

Украина и Польша усилят сотрудничество: