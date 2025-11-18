Вечером 18 ноября Россия оказалась под атакой беспилотников. В нескольких аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты из-за угрозы ударов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Что известно об атаке дронов на Москву?

К вечеру 18 ноября росСМИ сообщили, что столицу России атаковали беспилотники. Вероятно, местные слышали взрывы, ведь мэр Москвы Собянин информировал о работе российской ПВО по целям.

По данным Собянина, якобы сбито по меньшей мере 3 беспилотника. Все они летели на Москву.

Более того, два аэропорта российской столицы, а именно "Шереметьево" и "Внуково", ограничивали работу и вводили план "Ковер" из-за налета дронов. Впоследствии ограничения для одного аэропорта отменили.

Последние взрывы в России и на ВОТ