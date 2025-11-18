Москву атаковали дроны: ПВО якобы сбивала цели, а аэропорты приостанавливали рейсы
- 18 ноября Россия подверглась атаке беспилотников, из-за чего в нескольких аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты.
- Мэр Москвы Собянин сообщил, что якобы были сбиты беспилотники, которые летели на столицу.
Вечером 18 ноября Россия оказалась под атакой беспилотников. В нескольких аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты из-за угрозы ударов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".
Что известно об атаке дронов на Москву?
К вечеру 18 ноября росСМИ сообщили, что столицу России атаковали беспилотники. Вероятно, местные слышали взрывы, ведь мэр Москвы Собянин информировал о работе российской ПВО по целям.
По данным Собянина, якобы сбито по меньшей мере 3 беспилотника. Все они летели на Москву.
Более того, два аэропорта российской столицы, а именно "Шереметьево" и "Внуково", ограничивали работу и вводили план "Ковер" из-за налета дронов. Впоследствии ограничения для одного аэропорта отменили.
Последние взрывы в России и на ВОТ
Воронеж 18 ноября атаковали якобы украинские дроны. Также россияне заявляли, что их силы ПВО сбили по меньшей мере 6 ракет.
Силы обороны Украины ударили по Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Атака вызвала значительные повреждения.
В Омской области на днях взорвалась газовая труба. Там произошел масштабный пожар после атаки беспилотниками.