В результате инцидента в Омской области начался масштабный пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также Двойной удар для России: Андрющенко сообщил новые детали важного поражения на Запорожье
Что известно о взрыве газа в Омской области?
В Ростовке, что в районе Омска, около 08:00 взорвалась газовая труба. После этого в небо поднялся столб огня, который засветил небо. На опубликованных видео заметно, что в момент взрыва неподалеку места находились люди.
Пожар на газовом объекте начался не из-за атаки БпЛА. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Там могла произойти утечка. Местные жители сообщали также о химическом запахе в воздухе.
В Ростовке загорелся загородок после взрывов: видео
Сейчас информации о пострадавших нет. На место взрыва сразу же отправились сотрудники МЧС и кареты "скорых". Правоохранители будут выяснять причины аварии.
Серьезный пожар в Омской области: смотрите видео
Жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газовое хозяйство, правоохранительные структуры и представители органов власти Омской области,
– сообщил губернатор.
Часть промышленных предприятий отсоединили от газа. Срок восстановления работы системы продлится около суток.
Где еще в России ночью раздавались взрывы?
Прошла очередная ночь, когда российские области были под атакой якобы украинских дронов. Министерство обороны страны-агрессора подытожило, что ПВО, вероятно, уничтожила 31 беспилотник:
- над Воронежской областью – 10;
- над Тамбовской областью – 10;
- над Ростовской областью – три;
- над Ярославской областью – три;
- над Смоленской областью – два;
- над территорией Брянской, Курской и Орловской областей – по одному.
Дроны атаковали российские регионы: последние новости
В понедельник, 17 ноября, Ульяновскую область России атаковали дроны. Они попали в энергетическую подстанцию 500 кВ в поселке Вешкайма.
Прошлой ночью дроны атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС на временно оккупированной территории Донецкой области. После взрывов на объекте начался пожар.
Вечером 17 ноября загорелся торговый центр в Короче Белгородской области. В тот момент регион якобы был под атакой БпЛА. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров.