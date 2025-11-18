Внаслідок інциденту в Омській області почалася масштабна пожежа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Що відомо про вибух газу в Омській області?
В Ростовці, що в районі Омська, близько 08:00 вибухнула газова труба. Після цього в небо піднявся стовп вогню, який засвітив небо. На опублікованих відео помітно, що в момент вибуху неподалік місця перебували люди.
Пожежа на газовому об'єкті почалася не через атаку БпЛА. Губернатор Омської області Віталій Хоценко розповів, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу. Там міг статися витік. Місцеві жителі повідомляли також про хімічний запах у повітрі.
Наразі інформації про постраждалих немає. На місце вибуху одразу ж вирушили співробітники МНС та карети "швидких". Правоохоронці будуть з'ясовувати причини аварії.
Мешканцям Омського району та інших муніципалітетів області нічого не загрожує. На місці продовжують працювати спеціалісти МНС, газове господарство, правоохоронні структури та представники органів влади Омської області,
– повідомив губернатор.
Частину промислових підприємств від'єдали від газу відключено. Термін відновлення роботи системи триватиме близько доби.
Де ще в Росії вночі лунали вибухи?
Минула чергова ніч, коли російські області були під атакою нібито українських дронів. Міністерство оборони країни-агресорки підсумувало, що ППО, ймовірно, знищила 31 безпілотник:
- над Воронезькою областю – 10;
- над Тамбовською областю – 10;
- над Ростовською областю – три;
- над Ярославською областю – три;
- над Смоленською областю – два;
- над територією Брянської, Курської та Орловської областей – по одному.
У понеділок, 17 листопада, Ульяновську область Росії атакували дрони. Вони влучили в енергетичну підстанцію 500 кВ у селищі Вешкайма.
Минулої ночі дрони атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС на тимчасово окупованій території Донеччини. Після вибухів на об'єкті почалася пожежа.
Увечері 17 листопада загорівся торговий центр у Корочі Бєлгородської області. У той момент регіон нібито був під атакою БпЛА. Вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів.