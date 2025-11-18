Москву атакували дрони: ППО нібито збивала цілі, а аеропорти призупиняли рейси

Увечері 18 листопада Росія опинилась під атакою безпілотників. У кількох аеропортах Москви вводили обмеження на польоти через загрозу ударів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Що відомо про атаку дронів на Москву?

Надвечір 18 листопада росЗМІ повідомили, що столицю Росії атакували безпілотники. Ймовірно, місцеві чули вибухи, адже мер Москви Собянін інформував про роботу російської ППО по цілях.

За даними Собяніна, нібито збито щонайменше 3 безпілотники. Усі вони летіли на Москву.

Ба більше, два аеропорти російської столиці, а саме "Шереметьєво" і "Внуково", обмежували роботу та вводили план "Килим" через наліт дронів. Згодом обмеження для одного аеропорту скасували.

