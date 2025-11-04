Украинские дроны налетели на российский НПЗ в Кстово: разведка рассказала детали атаки

В России снова неспокойно. Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и Сил специальных операций совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Этот завод расположен в городе Кстово в Нижегородской области России. Об этом 24 Каналу сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Какие последствия атаки на Россию?

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака состоялась в ночь на 4 ноября. Во время операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.

Последствия атаки на российский НПЗ: видео очевидцев

Беспилотники налетели на НПЗ во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак. Информация о поражении объекта сообщалась также в ряде российских пабликов.

На видео, опубликованных российскими пользователями, видно яркое зарево, также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте.

Последствия атаки на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез": видео Exilenova+

Стоит заметить, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ России. Он обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет примерно 17 миллионов тонн в год.

Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитум, парафины и тому подобное. Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским военно-промышленным комплексом.

