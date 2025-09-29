Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран НАТО. Целью Кремля, вероятно, является проверка границ допустимого и желание отвлечь внимание от войны в Украине.

Такое мнение предположил Президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что сказал Зеленский о дронах в воздушном пространстве НАТО?

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии российскими самолетами и беспилотниками. По его словам, Москва "испытывает, как далеко она может зайти".

Россия хочет отвлечь внимание стран от жестокой войны в Украине. Она хочет, чтобы НАТО отреагировало,

– добавил лидер Украины.

Украинский президент также предупредил об обострении ситуации в Грузии и Беларуси, а после выборов в Молдове – о важности продолжения поддержки.

Президент Зеленский отметил, что россияне использовали танкеры в Балтийском море для запуска дронов, которые вызвали "нарушение порядка в Северной Европе". Он назвал это недопустимым и призвал не позволять России действовать свободно в этом регионе.

Это фактически военная деятельность России против европейских стран. Поэтому Европа имеет право закрывать проливы и морские пути, чтобы защитить себя,

– подчеркнул Зеленский.

Реагирует ли Европа на российские дроны?