Россия проверяет границы НАТО: Зеленский о цели вторжения российских дронов в Европу
- Президент Зеленский заявил, что Россия нарушает воздушное пространство стран НАТО, чтобы проверить границы допустимого и отвлечь внимание от войны в Украине.
- Он подчеркнул недопустимость военных действий России против европейских стран.
Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран НАТО. Целью Кремля, вероятно, является проверка границ допустимого и желание отвлечь внимание от войны в Украине.
Такое мнение предположил Президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Обозвал и вспомнил Путина: Зеленский отреагировал на предложение Лукашенко встретиться
Что сказал Зеленский о дронах в воздушном пространстве НАТО?
Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии российскими самолетами и беспилотниками. По его словам, Москва "испытывает, как далеко она может зайти".
Россия хочет отвлечь внимание стран от жестокой войны в Украине. Она хочет, чтобы НАТО отреагировало,
– добавил лидер Украины.
Украинский президент также предупредил об обострении ситуации в Грузии и Беларуси, а после выборов в Молдове – о важности продолжения поддержки.
Президент Зеленский отметил, что россияне использовали танкеры в Балтийском море для запуска дронов, которые вызвали "нарушение порядка в Северной Европе". Он назвал это недопустимым и призвал не позволять России действовать свободно в этом регионе.
Это фактически военная деятельность России против европейских стран. Поэтому Европа имеет право закрывать проливы и морские пути, чтобы защитить себя,
– подчеркнул Зеленский.
Реагирует ли Европа на российские дроны?
Из-за увеличения случаев нарушения воздушного пространства российскими дронами НАТО уже дважды применил статью 4 по требованию Польши и Эстонии. Это крупнейший инцидент за 76 лет существования Альянса.
Датские ВВС несколько дней подряд поднимают истребители из-за возможной активности дронов в Балтийском море.
Три страны НАТО заявили, что готовы защищать свое небо от самолетов, ракет и дронов. Американский полковник в отставке Джон Свит в эфире 24 Канала отметил, что эти заявления важны, но нужны конкретные действия.