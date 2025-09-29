Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО. Метою Кремля, ймовірно, є перевірка меж допустимого та бажання відвернути увагу від війни в Україні.

Таку думку припустив Президент України Володимир Зеленський на Варшавському форумі з безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що сказав Зеленський про дрони в повітряному просторі НАТО?

Президент Володимир Зеленський прокоментував останні порушення повітряного простору Польщі та Естонії російськими літаками та безпілотниками. За його словами, Москва "випробовує, як далеко вона може зайти".

Росія хоче відвернути увагу країн від жорстокої війни в Україні. Вона хоче, щоб НАТО відреагувало,

– додав лідер України.

Український президент також попередив про загострення ситуації в Грузії та Білорусі, а після виборів у Молдові – про важливість продовження підтримки.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни використовували танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які спричинили "порушення порядку в Північній Європі". Він назвав це неприпустимим та закликав не дозволяти Росії діяти вільно в цьому регіоні.

Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн. Тому Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захистити себе,

– наголосив Зеленський.

Чи реагує Європа на російські дрони?