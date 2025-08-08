Несмотря на безумное развитие технологий, не стоит думать, что дроны могут заменить классические рода войск. Как дроны не смогли заменить артиллерию, так же перехватчики не смогут заменить классическую противовоздушную оборону.

Об этом для материала 24 Канала "Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"" рассказал соучредитель компании Odd Systems – Ярослав Ажнюк.

К теме Украина – первое в мире государство, которое сбивает вражеские дроны собственными БПЛА

Почему дроны и перехватчики не заменят артиллерию и ПВО?

Появление перехватчиков не делает ударные дроны устаревшими – и наоборот. Это непрерывное соревнование технологий, где каждое нововведение порождает ответ другой стороны.

"Появилось противодействие мечу в виде щита – появились копья", – приводит аналогию Ярослав Ажнюк, подчеркивая, что гонка вооружений будет продолжаться и в дальнейшем.

Враг, вероятно, будет искать способы защитить свои "Шахеды" от наших перехватчиков – например, с помощью постановщиков помех, фальшивых целей или новых маневров. В ответ украинские инженеры будут совершенствовать дроны-перехватчики, чтобы преодолевать эти препятствия. Так же обычная ПВО никуда не исчезает:

Как дроны не заменили артиллерию, нельзя думать, что перехватчики заменят классическую ПВО,

– отмечает соучредитель компании Odd Systems.

Относительно прогноза на несколько лет вперед, Ярослав Ажнюк ожидает стремительный рост влияния беспилотников в войне. Потому что даже сейчас на одного украинского военного в среднем приходится два дрона (разных типов), а в дальнейшем эта пропорция может вырасти до десятков на бойца.

Беспилотные системы постепенно превращаются из вспомогательного инструмента в основу боевых порядков. Будет увеличиваться и уровень их автоматизации.

Предприниматель убежден, что автономность и искусственный интеллект – это основной тренд будущего развития дронов. Уже в ближайшее время можно будет увидеть более широкое применение тактических роев дронов, когда один оператор или ИИ-координатор будет управлять десятками беспилотников одновременно.

Часть дронов превратится в обычную "амуницию" – например, одноразовые FPV-камикадзе в отделениях станут такими же расходными материалами, как патроны или мины. Другие, наоборот, будут дорогими высокотехнологичными платформами многократного использования – скажем, для дальней разведки или перехвата баллистических ракет.

В любом случае технологии развиваются очень быстро, и Украина пытается использовать это преимущество.

"Украина звучит очень громко во всех этих разговорах", – отмечает Ажнюк, имея в виду мировые военно-технические форумы.

Оборонная индустрия нашего государства получила уникальный шанс укрепить свои позиции на годы вперед – и дроны-перехватчики уже стали одним из ее козырей.

Больше производства, больше обучения – как сказал президент, "четкая задача", над выполнением которого сейчас совместно работают и государство, и бизнес, и волонтеры. Это шанс не только защитить свои города от ударов, но и занять достойное место среди лидеров мировой оборонной индустрии.