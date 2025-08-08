Украина активно развивает технологии для уничтожения вражеских беспилотников. В июле 2025 года президент Владимир Зеленский подписал меморандум с американской компанией Swift Beat о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

Как Украина сбивает вражеские дроны собственными?

Благодаря этому соглашению до конца года Украина получит сотни тысяч беспилотных систем, а в 2026-м – значительно больше. Swift Beat будет поставлять ВСУ перехватчики по себестоимости, которые смогут сбивать как дроны, так и крылатые ракеты.

В то же время расширяется производство внутри страны. Зеленский поставил задачу – быть готовыми быть готовыми применять не менее 1000 перехватчиков в сутки. Уже четыре государственные компании получили заказы на более чем 3 миллиарда гривен. Для полного развертывания массового производства нужно около 6 миллиардов долларов, а на весь арсенал дронов и средств РЭБ – до 25 миллиардов долларов в год.

В Украине уже работает первая в мире "дроновая ПВО" – подразделения, которые сбивают вражеские БпЛА собственными перехватчиками. Например, весной 2025 года бригада БпЛА Nemesis уничтожила 60 "Шахедов", используя украинские экспериментальные дроны.

Один перехватчик стоит около 5000 долларов – в 30 раз дешевле Shahed и в 200 раз дешевле зенитной ракеты. Украина стала первой страной, которая научились сбивать вражеские дроны своими беспилотниками.

Причем эта технология стремительно эволюционирует. Если в 2024-м наши ударные беспилотники начали сбивать вражеские квадрокоптеры-разведчики, то в 2025-м они уже перехватывают стратегические дроны типа Shahed.

Сейчас в Украине несколько десятков компаний активно работают над созданием перехватчиков, и по меньшей мере у нескольких из них уже есть успешные результаты боевых испытаний.