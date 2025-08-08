Україна активно розвиває технології для знищення ворожих безпілотників. У липні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав меморандум із американською компанією Swift Beat про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Тисячі ліквідованих окупантів: Сирський назвав найрезультативніші підрозділи СБС

Як Україна збиває ворожі дрони власними?

Завдяки цій угоді до кінця року Україна отримає сотні тисяч безпілотних систем, а в 2026-му – значно більше. Swift Beat постачатиме ЗСУ перехоплювачі за собівартістю, які зможуть збивати як дрони, так і крилаті ракети.

Водночас розширюється виробництво всередині країни. Зеленський поставив завдання – бути готовими застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Уже чотири державні компанії отримали замовлення на понад 3 мільярди гривень. Для повного розгортання масового виробництва потрібно близько 6 мільярдів доларів, а на весь арсенал дронів і засобів РЕБ – до 25 мільярдів доларів на рік.

В Україні вже працює перша у світі "дронова ППО" – підрозділи, які збивають ворожі БпЛА власними перехоплювачами. Наприклад, навесні 2025 року бригада БпЛА Nemesis знищила 60 "Шахедів", використовуючи українські експериментальні дрони.

Один перехоплювач коштує близько 5000 доларів – у 30 разів дешевше за Shahed і у 200 разів дешевше за зенітну ракету. Україна стала першою країною, яка навчилися збивати ворожі дрони своїми безпілотниками.

Причому ця технологія стрімко еволюціонує. Якщо у 2024-му наші ударні безпілотники почали збивати ворожі квадрокоптери-розвідники, то у 2025-му вони вже перехоплюють стратегічні дрони типу Shahed.

Нині в Україні кілька десятків компаній активно працюють над створенням перехоплювачів, і щонайменше в кількох із них вже є успішні результати бойових випробувань.