Попри шалений розвиток технологій не варто думати, що дрони можуть замінити класичні роди військ. Як дрони не змогли замінити артилерію, так само перехоплювачі не зможуть замінити класичну протиповітряну оборону.

Про це для матеріалу 24 Каналу "Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"" розповів співзасновник компанії Odd Systems – Ярослав Ажнюк.

Чому дрони та перехоплювачі не замінять артилерію та ППО?

Поява перехоплювачів не робить ударні дрони застарілими – і навпаки. Це безперервне змагання технологій, де кожне нововведення породжує відповідь іншої сторони.

"З'явилась протидія мечу у вигляді щита – з'явилися списи", – наводить аналогію Ярослав Ажнюк, підкреслюючи, що перегони озброєнь триватимуть і надалі.

Ворог, імовірно, шукатиме способи захистити свої "Шахеди" від наших перехоплювачів – наприклад, за допомогою постановників перешкод, фальшивих цілей або нових маневрів. У відповідь українські інженери вдосконалюватимуть дрони-перехоплювачі, щоб долати ці перешкоди. Так само звичайна ППО нікуди не зникає:

Як дрони не замінили артилерію, не можна думати, що перехоплювачі замінять класичну ППО,

– зазначає співзасновник компанії Odd Systems.

Стосовно прогнозу на кілька років уперед, Ярослав Ажнюк очікує стрімке зростання ролі безпілотників у війні. Бо навіть зараз на одного українського військового в середньому припадає два дрони (різних типів), а надалі ця пропорція може зрости до десятків на бійця.

Безпілотні системи поступово перетворюються з допоміжного інструменту на основу бойових порядків. Збільшуватиметься і рівень їхньої автоматизації.

Підприємець переконаний, що автономність і штучний інтелект – це основний тренд майбутнього розвитку дронів. Уже найближчим часом можна буде побачити ширше застосування тактичних роїв дронів, коли один оператор або ШІ-координатор керуватиме десятками безпілотників одночасно.

Частина дронів перетвориться на звичайну "амуніцію" – наприклад, одноразові FPV-камікадзе у відділеннях стануть такими ж витратними матеріалами, як набої чи міни. Інші, навпаки, будуть дорогими високотехнологічними платформами багаторазового використання – скажімо, для дальньої розвідки чи перехоплення балістичних ракет.

У будь-якому разі, технології розвиваються дуже швидко, й Україна намагається використовувати цю перевагу.

"Україна звучить дуже гучно у всіх цих розмовах", – зазначає Ажнюк, маючи на увазі світові військово-технічні форуми.

Оборонна індустрія нашої держави отримала унікальний шанс зміцнити свої позиції на роки вперед – і дрони-перехоплювачі вже стали одним із її козирів.

Більше виробництва, більше навчання – як сказав президент, "чітке завдання", над виконанням якого зараз спільно працюють і держава, і бізнес, і волонтери. Це шанс не лише захистити свої міста від ударів, а й посісти гідне місце серед лідерів світової оборонної індустрії.