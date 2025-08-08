Про це для матеріалу 24 Каналу "Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"" розповів співзасновник компанії Odd Systems – Ярослав Ажнюк.

До теми Україна – перша у світі держава, яка збиває ворожі дрони власними БпЛА

Чому дрони та перехоплювачі не замінять артилерію та ППО?

Поява перехоплювачів не робить ударні дрони застарілими – і навпаки. Це безперервне змагання технологій, де кожне нововведення породжує відповідь іншої сторони.

"З'явилась протидія мечу у вигляді щита – з'явилися списи", – наводить аналогію Ярослав Ажнюк, підкреслюючи, що перегони озброєнь триватимуть і надалі.

Ворог, імовірно, шукатиме способи захистити свої "Шахеди" від наших перехоплювачів – наприклад, за допомогою постановників перешкод, фальшивих цілей або нових маневрів. У відповідь українські інженери вдосконалюватимуть дрони-перехоплювачі, щоб долати ці перешкоди. Так само звичайна ППО нікуди не зникає:

Як дрони не замінили артилерію, не можна думати, що перехоплювачі замінять класичну ППО,

– зазначає співзасновник компанії Odd Systems.

Стосовно прогнозу на кілька років уперед, Ярослав Ажнюк очікує стрімке зростання ролі безпілотників у війні. Бо навіть зараз на одного українського військового в середньому припадає два дрони (різних типів), а надалі ця пропорція може зрости до десятків на бійця.

Безпілотні системи поступово перетворюються з допоміжного інструменту на основу бойових порядків. Збільшуватиметься і рівень їхньої автоматизації.

Підприємець переконаний, що автономність і штучний інтелект – це основний тренд майбутнього розвитку дронів. Уже найближчим часом можна буде побачити ширше застосування тактичних роїв дронів, коли один оператор або ШІ-координатор керуватиме десятками безпілотників одночасно.

Частина дронів перетвориться на звичайну "амуніцію" – наприклад, одноразові FPV-камікадзе у відділеннях стануть такими ж витратними матеріалами, як набої чи міни. Інші, навпаки, будуть дорогими високотехнологічними платформами багаторазового використання – скажімо, для дальньої розвідки чи перехоплення балістичних ракет.

У будь-якому разі, технології розвиваються дуже швидко, й Україна намагається використовувати цю перевагу.

"Україна звучить дуже гучно у всіх цих розмовах", – зазначає Ажнюк, маючи на увазі світові військово-технічні форуми.

Оборонна індустрія нашої держави отримала унікальний шанс зміцнити свої позиції на роки вперед – і дрони-перехоплювачі вже стали одним із її козирів.

Більше виробництва, більше навчання – як сказав президент, "чітке завдання", над виконанням якого зараз спільно працюють і держава, і бізнес, і волонтери. Це шанс не лише захистити свої міста від ударів, а й посісти гідне місце серед лідерів світової оборонної індустрії.