Об этом для материала 24 Канала "Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"" рассказал соучредитель компании Odd Systems – Ярослав Ажнюк.

Почему дроны и перехватчики не заменят артиллерию и ПВО?

Появление перехватчиков не делает ударные дроны устаревшими – и наоборот. Это непрерывное соревнование технологий, где каждое нововведение порождает ответ другой стороны.

"Появилось противодействие мечу в виде щита – появились копья", – приводит аналогию Ярослав Ажнюк, подчеркивая, что гонка вооружений будет продолжаться и в дальнейшем.

Враг, вероятно, будет искать способы защитить свои "Шахеды" от наших перехватчиков – например, с помощью постановщиков помех, фальшивых целей или новых маневров. В ответ украинские инженеры будут совершенствовать дроны-перехватчики, чтобы преодолевать эти препятствия. Так же обычная ПВО никуда не исчезает:

Как дроны не заменили артиллерию, нельзя думать, что перехватчики заменят классическую ПВО,

– отмечает соучредитель компании Odd Systems.

Относительно прогноза на несколько лет вперед, Ярослав Ажнюк ожидает стремительный рост роли беспилотников в войне. Потому что даже сейчас на одного украинского военного в среднем приходится два дрона (разных типов), а в дальнейшем эта пропорция может вырасти до десятков на бойца.

Беспилотные системы постепенно превращаются из вспомогательного инструмента в основу боевых порядков. Будет увеличиваться и уровень их автоматизации.

Предприниматель убежден, что автономность и искусственный интеллект – это основной тренд будущего развития дронов. Уже в ближайшее время можно будет увидеть более широкое применение тактических роев дронов, когда один оператор или ИИ-координатор будет управлять десятками беспилотников одновременно.

Часть дронов превратится в обычную "амуницию" – например, одноразовые FPV-камикадзе в отделениях станут такими же расходными материалами, как патроны или мины. Другие, наоборот, будут дорогими высокотехнологичными платформами многократного использования – скажем, для дальней разведки или перехвата баллистических ракет.

В любом случае технологии развиваются очень быстро, и Украина пытается использовать это преимущество.

"Украина звучит очень громко во всех этих разговорах", – отмечает Ажнюк, имея в виду мировые военно-технические форумы.

Оборонная индустрия нашего государства получила уникальный шанс укрепить свои позиции на годы вперед – и дроны-перехватчики уже стали одним из ее козырей.

Больше производства, больше обучения – как сказал президент, "четкая задача", над выполнением которого сейчас совместно работают и государство, и бизнес, и волонтеры. Это шанс не только защитить свои города от ударов, но и занять достойное место среди лидеров мировой оборонной индустрии.