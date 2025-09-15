Российские войска модернизируют свое вооружение и значительно увеличивают количество запущенных дронов во время массированных атак. В свою очередь в Украине работают над созданием собственных технологий, которые смогут эффективно противостоять вражеским воздушным атакам.

Об этом в комментарии журналистке Новости.LIVE рассказал заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает 24 Канал.

Что известно о дронах-перехватчиках "Шахедов"?

На конференции "YES-2025" представитель ОП заверил, что украинские военные уже имеют необходимые беспилотники, которые могут сбивать российские "Шахеды".

По словам Палисы, оборонные силы работают над формированием оптимальной, многоуровневой системы защиты воздушного пространства, которая позволит эффективнее противодействовать массированным дроновым атакам и уменьшить нагрузку на дорогостоящие средства ПВО.

Враг развивается, и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет,

– подчеркнул заместитель главы ОП.

Павел Палиса также подчеркнул, что эффективность перехвата зависит от ряда факторов, в частности технической модели самого перехватчика и квалификации операторов.

Другими словами, просто иметь аппарат недостаточно. Для его эффективного применения нужны качественные обучения бойцов, командная работа и интеграция дронов в общую систему обороны.

