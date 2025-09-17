В Варшаве депортировали 21-летнего украинца, который запустил дрон над правительственными зданиями 15 сентября. Он оплатил штраф и получил запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF 24.

Что грозит задержанным за запуск дрона?

По данным СМИ, польские правоохранители депортировали украинца, которого подозревают в запуске беспилотника над правительственными зданиями в Варшаве. Задержанным оказался 21-летний мужчина. Он признал свою вину и заплатил штраф в размере 4 000 злотых.

Также его решили депортировать из Польши. Теперь ему запрещено посещать Польшу и другие государства Шенгенской зоны в течение пяти лет.

Вместе с украинцем задержали 17-летнюю белоруску. По данным следствия она была лишь свидетелем. Девушку отпустили.

Как пишет издание, агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет, мог ли полет дрона над Бельведерским дворцом быть шпионским.

Телефоны задержанных проанализировали, однако доказательств, свидетельствующих об их связи с иностранными спецслужбами, не обнаружили.

Какова ситуация с дронами в Польше?