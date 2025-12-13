Новая тактика: россияне начали применять дрон "Молния" с зажигательной смесью

Российские войска начали применять беспилотники "Молния", оснащенные контейнерами с зажигательной смесью. Таким образом оккупанты, вероятно, пытались устроить поджог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

О каком новом дроне идет речь?

Украинские военные полка "Рарог" с помощью дрона от "Диких Шершней" перехватили вражеский беспилотник и обнародовали соответствующее видео.

По словам бойцов, российские оккупанты, вероятно, пытались устроить поджог леса или повредить противодронные тоннели.

Россияне применяют новую тактику: смотрите видео

На кадрах перехвата можно увидеть, что дрон был оборудован подвесным контейнером, из которого распылялась термитная смесь.

Следует отметить, что применение термитных смесей в боевых действиях уже стало распространенной практикой. Их используют для поражения укрепленных позиций, техники и инфраструктурных объектов противника.

Россияне также используют дроны на оптоволокне