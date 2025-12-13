Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

О каком новом дроне идет речь?

Украинские военные полка "Рарог" с помощью дрона от "Диких Шершней" перехватили вражеский беспилотник и обнародовали соответствующее видео.

По словам бойцов, российские оккупанты, вероятно, пытались устроить поджог леса или повредить противодронные тоннели.

Россияне применяют новую тактику: смотрите видео

На кадрах перехвата можно увидеть, что дрон был оборудован подвесным контейнером, из которого распылялась термитная смесь.

Следует отметить, что применение термитных смесей в боевых действиях уже стало распространенной практикой. Их используют для поражения укрепленных позиций, техники и инфраструктурных объектов противника.

Россияне также используют дроны на оптоволокне

  • Россияне при технологической поддержке Китая имеют возможность улучшать возможности дронов на оптоволокне. По словам военных, эти вражеские беспилотники теперь могут летать на большее расстояние.

  • Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в разговоре с 24 Каналом, что противник имеет прототипы, которые могут залетать до 40 километров вглубь наших боевых порядков. Это еще не происходит массово, но, по его словам, в обозримой перспективе следующего года ведения боевых действий это решение может стать массированным со стороны России.

  • В то же время Украина активно работает над привлечением ресурсов и необходимого комплектования для масштабирования своих дроновых программ. В частности, для улучшения качества беспилотников, которые управляются по принципу передачи сигнала через оптоволоконный кабель.