Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Читайте также Замысел россиян сбивать самолеты с модернизированных "Шахедов" невозможно реализовать, – авиаэксперт
О каком новом дроне идет речь?
Украинские военные полка "Рарог" с помощью дрона от "Диких Шершней" перехватили вражеский беспилотник и обнародовали соответствующее видео.
По словам бойцов, российские оккупанты, вероятно, пытались устроить поджог леса или повредить противодронные тоннели.
Россияне применяют новую тактику: смотрите видео
На кадрах перехвата можно увидеть, что дрон был оборудован подвесным контейнером, из которого распылялась термитная смесь.
Следует отметить, что применение термитных смесей в боевых действиях уже стало распространенной практикой. Их используют для поражения укрепленных позиций, техники и инфраструктурных объектов противника.
Россияне также используют дроны на оптоволокне
Россияне при технологической поддержке Китая имеют возможность улучшать возможности дронов на оптоволокне. По словам военных, эти вражеские беспилотники теперь могут летать на большее расстояние.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в разговоре с 24 Каналом, что противник имеет прототипы, которые могут залетать до 40 километров вглубь наших боевых порядков. Это еще не происходит массово, но, по его словам, в обозримой перспективе следующего года ведения боевых действий это решение может стать массированным со стороны России.
В то же время Украина активно работает над привлечением ресурсов и необходимого комплектования для масштабирования своих дроновых программ. В частности, для улучшения качества беспилотников, которые управляются по принципу передачи сигнала через оптоволоконный кабель.