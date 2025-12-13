Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Про який новий дрон йдеться?

Українські військові полку "Рарог" за допомогою дрона від "Диких Шершнів" перехопили ворожий безпілотник та оприлюднили відповідне відео.

За словами бійців, російські окупанти, ймовірно, намагалися влаштувати підпал лісу або пошкодити протидронові тунелі.

Росіяни застосовують нову тактику: дивіться відео

На кадрах перехоплення можна побачити, що дрон був обладнаний підвісним контейнером, з якого розпилювалася термітна суміш.

Слід зазначити, що застосування термітних сумішей у бойових діях вже стало поширеною практикою. Їх використовують для ураження укріплених позицій, техніки та інфраструктурних об'єктів противника.

Росіяни також використовують дрони на оптоволокні