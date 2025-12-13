Нова тактика: росіяни почали застосовувати дрон "Молния" із запальною сумішшю
- Російські війська почали застосовувати на фронті дрон "Молния" з контейнером, що розпилює термітну суміш для підпалів.
- Українські військові перехопили цей дрон, що ймовірно використовувався для підпалу лісу або пошкодження протидронових тунелів.
Російські війська почали застосовувати безпілотники "Молния", оснащені контейнерами із запальною сумішшю. У такий спосіб окупанти, ймовірно, намагалися влаштувати підпал.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".
Про який новий дрон йдеться?
Українські військові полку "Рарог" за допомогою дрона від "Диких Шершнів" перехопили ворожий безпілотник та оприлюднили відповідне відео.
За словами бійців, російські окупанти, ймовірно, намагалися влаштувати підпал лісу або пошкодити протидронові тунелі.
Росіяни застосовують нову тактику: дивіться відео
На кадрах перехоплення можна побачити, що дрон був обладнаний підвісним контейнером, з якого розпилювалася термітна суміш.
Слід зазначити, що застосування термітних сумішей у бойових діях вже стало поширеною практикою. Їх використовують для ураження укріплених позицій, техніки та інфраструктурних об'єктів противника.
Росіяни також використовують дрони на оптоволокні
Росіяни за технологічної підтримки Китаю мають можливість покращувати можливості дронів на оптоволокні. За словами військових, ці ворожі безпілотники тепер можуть літати на більшу відстань.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів у розмові з 24 Каналом, що противник має прототипи, які можуть залітати до 40 кілометрів у глибину наших бойових порядків. Це ще не відбувається масово, але, за його словами, в осяжній перспективі наступного року ведення бойових дій, це рішення може стати масованим з боку Росії.
Водночас Україна активно працює над залученням ресурсів і необхідного комплектування для масштабування своїх дронових програм. Зокрема, для покращення якості безпілотників, які керуються за принципом передачі сигналу через оптоволоконний кабель.