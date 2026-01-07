Арсенал ГРАУ россиян взлетел в небо: в Defense Express указали на интересную особенность удара

Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Нейском районе Костромской области России. Интересно, что он расположен примерно в 900 километрах от границы Украины.

Это пятый арсенал ГРУ, который поразила Украина, не считая всех других крупных складов с боеприпасами. Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил 24 Каналу, что этот стал самым отдаленным из всех.

Чем особенный этот удар?

Олег Катков объяснил, что ГРАУ отвечает за поставки, разработку, обеспечение артиллерийскими и другими боеприпасами. Их у России много. Большое количество – это склады высшего уровня. Есть другие склады со снарядами, но они меньше, играют меньшее значение.

Украина поразила уже пятый арсенал ГРАУ, не считая всех остальных крупных складов с боеприпасами. Он самый отдаленный. То есть он на дальности примерно 900 километров от границы Украины. До этого был поражен 51-й, который расположен возле Москвы. Там до него около 500 километров. То есть здесь говорится об очень дальнобойном ударе,

– подчеркнул он.

Арсеналы ГРАУ располагали по всей территории Советского Союза, в частности, в Украине. Например, склады с боеприпасами, которые подрывались в Балаклее – это были арсеналы ГРУ.

Относительно того, как они устроены, там есть открытое хранение, которого формально не должно быть, но оно существует. Есть условно защищенные объекты от погодных условий. Есть заглубленные объекты и объекты высокого класса защиты, которые под землей, бетонированные и так далее. В зависимости от ценности боеприпасов они хранятся по-разному. Важно, что разные снаряды имеют разные требования к хранению,

– отметил главный редактор Defense Express.

Что известно об этом ударе?