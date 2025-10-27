Бьют "градом" и минируют Черное море: СБУ впервые показали Sea Baby в бою
Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских беспилотников Sea Baby, оснащенных усиленными двигателями, системой навигации, дистанционными пулеметами и РСЗО "Град". СБУ не только рассказала, но и показала, в каких операциях уже участвовали эти дроны.
Служба безопасности Украины впервые показала ТСН как обновленный морской дрон Sea Baby вступает в бой с российскими вертолетами, пишет 24 Канал.
Что известно о новом поколении морских дронов Sea Baby?
Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказывает, что эти дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Он отметил, что новое поколение Sea Baby еще эффективнее чем предыдущее, а украинские силы и в дальнейшем будут очищать Черное море от российского флота – враг почувствует на себе украинские технологии.
По словам бригадного генерала СБУ Ивана "Хантера" Лукашевича, на обновленных Sea Baby расположена дистанционная пулеметная установка, которая может поразить цель за 2 000 метров. Кроме того, она имеет систему автозахвата, распознания цели с искусственным интеллектом, поэтому может отличить наши силы от врага.
На нем стоят такие интересные инерционные системы, которым все равно на российский РЭБ,
– говорит генерал "Хантер".
Новое поколение платформ Sea Baby преодолевают расстояние более 1500 километров и могут нести на себе до 2 тонн груза. Кроме того "малыши" оснащены усиленными двигателями и современной навигацией.
Сейчас это единственное тяжелое вооружение, которое Украина может применять с моря. Обновленный морской дрон оборудовали десятком направляющих для 122-миллиметровых реактивных снарядов "Град",
– говорит бригадный генерал Иван "Хантер" Лукашевич.
Такое вооружение идеально подходит для поражения портовой инфраструктуры и морских нефтяных терминалов. Специальная баллистическая система позволяет дрону выйти в заданный район автоматически установить угол наведения, рассчитать траекторию и осуществить выстрел в заданные цели. От пуска до цели – считанные секунды.
Контроль за дронами, ведения миссии и вся остальная работа дрона осуществляется с мобильной станции управления, которая может свободно передвигаться на неограниченной дистанции.
Обновленному морскому дрону не страшны даже погодные условия Черного моря, в частности штормы или волны, ведь Sea Baby имеет совершенную систему стабилизации. Украинские технологии вышли на совершенно другой уровень.
Мы даже не позиционируем (Sea Baby – 24 Канал) уже как камикадзе. То есть это уже многофункциональные, многоразовые лодки, которые выходят и приходят домой, носят какую-то нагрузку,
– говорят в СБУ.
Новые Sea Baby получили обновленную форму и размеры корпуса: технологи отошли от концепции "казацких чаек" и создали полноценные информационные платформы, которые могут достигать до 9 метров. Кроме перевозки и применения РСЗО и пулеметов, среди новых функций "малышей" – самостоятельное минирование акватории Черного моря.
"Павел Державин" подрывается, выезжает на его спасение буксирщик "Николай Муру". Буксир подрывается, выходит гидрогеографическое судно "Иван Козицкий" и тоже находит свою мину,
– рассказывает "Хантер".
Важно знать! Гидрогеографическое судно – это разведывательный противоминный российский корабль, задачей которого является поиск мин.
По словам "Хантера" Sea Baby – это интеллектуальная система управления боем.
Новое поколение "Sea Baby" будет очищать Черное море от захватчиков / Видео ТСН
Где уже показали себя дроны?
В СБУ рассказали о эффективном применении новой версии беспилотных платформ Sea Baby в операциях в Черном море, в частности, эти дроны участвовали в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года.
Бригадный генерал СБУ Иван "Хантер" Лукашевич отметил, что во время операции по поражению Крымского моста именно морские дроны Sea Baby доставили взрывчатку непосредственно к целевым опорам, что и повлекло их подрыв.
Разработчики представили две версии платформ с различным вооружением. Первая оснащена гиростабилизированной пулеметной установкой с автоматическим захватом и системой распознавания целей, вторая – зарядной реактивной системой залпового огня "Град".