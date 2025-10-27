Служба безопасности Украины впервые показала ТСН как обновленный морской дрон Sea Baby вступает в бой с российскими вертолетами, пишет 24 Канал.

Что известно о новом поколении морских дронов Sea Baby?

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказывает, что эти дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Он отметил, что новое поколение Sea Baby еще эффективнее чем предыдущее, а украинские силы и в дальнейшем будут очищать Черное море от российского флота – враг почувствует на себе украинские технологии.

По словам бригадного генерала СБУ Ивана "Хантера" Лукашевича, на обновленных Sea Baby расположена дистанционная пулеметная установка, которая может поразить цель за 2 000 метров. Кроме того, она имеет систему автозахвата, распознания цели с искусственным интеллектом, поэтому может отличить наши силы от врага.

На нем стоят такие интересные инерционные системы, которым все равно на российский РЭБ,

– говорит генерал "Хантер".

Новое поколение платформ Sea Baby преодолевают расстояние более 1500 километров и могут нести на себе до 2 тонн груза. Кроме того "малыши" оснащены усиленными двигателями и современной навигацией.

Сейчас это единственное тяжелое вооружение, которое Украина может применять с моря. Обновленный морской дрон оборудовали десятком направляющих для 122-миллиметровых реактивных снарядов "Град",

– говорит бригадный генерал Иван "Хантер" Лукашевич.

Такое вооружение идеально подходит для поражения портовой инфраструктуры и морских нефтяных терминалов. Специальная баллистическая система позволяет дрону выйти в заданный район автоматически установить угол наведения, рассчитать траекторию и осуществить выстрел в заданные цели. От пуска до цели – считанные секунды.

Контроль за дронами, ведения миссии и вся остальная работа дрона осуществляется с мобильной станции управления, которая может свободно передвигаться на неограниченной дистанции.

Обновленному морскому дрону не страшны даже погодные условия Черного моря, в частности штормы или волны, ведь Sea Baby имеет совершенную систему стабилизации. Украинские технологии вышли на совершенно другой уровень.

Мы даже не позиционируем (Sea Baby – 24 Канал) уже как камикадзе. То есть это уже многофункциональные, многоразовые лодки, которые выходят и приходят домой, носят какую-то нагрузку,

– говорят в СБУ.

Новые Sea Baby получили обновленную форму и размеры корпуса: технологи отошли от концепции "казацких чаек" и создали полноценные информационные платформы, которые могут достигать до 9 метров. Кроме перевозки и применения РСЗО и пулеметов, среди новых функций "малышей" – самостоятельное минирование акватории Черного моря.

"Павел Державин" подрывается, выезжает на его спасение буксирщик "Николай Муру". Буксир подрывается, выходит гидрогеографическое судно "Иван Козицкий" и тоже находит свою мину,

– рассказывает "Хантер".

Важно знать! Гидрогеографическое судно – это разведывательный противоминный российский корабль, задачей которого является поиск мин.

По словам "Хантера" Sea Baby – это интеллектуальная система управления боем.

Новое поколение "Sea Baby" будет очищать Черное море от захватчиков / Видео ТСН

Где уже показали себя дроны?