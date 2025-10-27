Б'ють "градом" та мінують Чорне море: СБУ вперше показали Sea Baby в бою

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безпілотників Sea Baby, оснащених посиленими двигунами, системою навігації, дистанційними кулеметами й РСЗВ "Град". СБУ не лише розказала, а й показала, у яких операціях вже брали участь ці дрони.

Служба Безпеки України вперше показала ТСН як оновлений морський дрон Sea Baby вступає в бій з російськими гелікоптерами, пише 24 Канал.

Що відомо про нове покоління морських дронів Sea Baby?

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповідає, що ці дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Він зазначив, що нове покоління Sea Baby ще ефективніше ніж попереднє, а українські сили й надалі будуть очищувати Чорне море від російського флоту – ворог відчує на собі українські технології.

За словами бригадного генерала СБУ Івана "Хантера" Лукашевича, на оновлених Sea Baby розташована дистанційна кулеметна установка, яка може вразити ціль за 2 000 метрів. Крім того, вона має систему автозахоплення, розпізнання цілі зі штучним інтелектом, тож може відрізнити наші сили від ворога.

На ньому стоять такі цікаві інерційні системи, яким все одно на російський РЕБ,

– каже генерал "Хантер".

Нове покоління платформ Sea Baby долають відстань понад 1500 кілометрів та можуть нести на собі до 2 тонн вантажу. Крім того "малюки" оснащені посиленими двигунами та сучасною навігацією.

Наразі це єдине важке озброєння, яке Україна може застосовувати з моря. Оновлений морський дрон обладнали десятком напрявляючих для 122-міліметрових реактивних снарядів "Град",

– каже бригадний генерал Іван "Хантер" Лукашевич.

Таке озброєння ідеально підходить для ураження портової інфраструктури та морських нафтових терміналів. Спеціальна балістична система дозволяє дрону вийти в заданий район автоматично встановити кут наведення, розрахувати траєкторію та здійснити постріл в задані цілі. Від пуску до цілі – лічені секунди.

Контроль за дронами, ведення місії та вся інша робота дрона здійснюється із мобільної станції керування, яка може вільно пересуватись на необмеженій дистанції.

Оновленому морському дрону не страшні навіть погодні умови Чорного моря, зокрема шторми чи хвилі, адже Sea Baby має досконалу систему стабілізації. Українські технології вийшли на зовсім інший рівень.

Ми навіть не позиціонуємо (Sea Baby – 24 Канал) вже як камікадзе. Тобто це вже багатофункціональні, багаторазові човни, які виходять і приходять додому, носять якесь навантаження,

– кажуть у СБУ.

Нові Sea Baby отримали оновлену форму та розміри корпусу: технологи відійшли від концепції "козацьких чайок" і створили повноцінні інформаційні платформи, які можуть сягати до 9 метрів. Крім перевезення та застосування РСЗВ та кулеметів, серед нових функцій "малюків" – самостійне мінування акваторії Чорного моря.

"Павел Державін" підривається, виїжджає на його порятунок буксирник "Миколай Муру". Буксир підривається, виходить гідрогеографічне судно "Іван Козицький" і теж знаходить свою міну,

– розповідає "Хантер".

Важливо знати! Гідрогеографічне судно – це розвідувальний протимінний російський корабель, завданням якого є пошук мін.

За словами "Хантера" Sea Baby – це інтелектуальна система управління боєм.

Де вже показали себе дрони?