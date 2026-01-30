Нужны новые инструменты: авиаэксперт объяснил, как противодействовать дронам на Starlink

Россия начала устанавливать Starlink на свои "Шахеды". Это усложняет задачу по их сбиванию.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что с российскими дронами на Starlink надо решить 2 вопроса.

Какие вопросы надо решить относительно дронов на Starlink?

Храпчинский отметил, что надо решить вопрос попадания Starlink на российский рынок. А также то, как технически отключать Starlink, которые движутся в воздушном пространстве Украины на большой скорости, не так, как автомобиль. Вопрос к созданным алгоритмам, которые помогут отслеживать это и противодействовать такой угрозе.

Это очередной шаг России для преодоления наших возможностей, например, РЭБ, противодействующих управляемым дронам. Враг снова нашел путь, как обойти наши способности. Поэтому надо возвращаться к классической системе противодействия – это качественная система детекции и автоматическое уничтожение. Когда мы обнаруживаем в воздухе объект, видим его и отправляем по нему дрон-перехватчик или малую зенитную ракету,

– отметил авиаэксперт.

Он продолжил, что стоимость таких средств поражения должна быть незначительной. Вопрос к Украине, которая должна разворачивать малую ПВО, которая в любом случае понадобится, чтобы защищать тыловые города. Это современная угроза – малые беспилотные системы с малыми скоростями.

Как россияне уже использовали такие дроны?

По словам заместителя генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, страна, которая найдет ответ, как преодолевать такую угрозу, первой получит такую технологию. Как было в Киеве, когда дроны атаковали столицу на малой высоте.

"Украине важно сейчас не искать точечные решения, которые могли бы противодействовать Starlink через выход на саму компанию, увеличить санкции. Мы знаем, как эти санкции работают и в России есть возможность через другие страны получать эти средства", – подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что надо создавать инструменты кинетического уничтожения, качественной детекции, которая бы формировала надежный купол защиты, для того, чтобы противодействовать такой угрозе в будущем.

