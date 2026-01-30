Потрібні нові інструменти: авіаексперт пояснив, як протидіяти дронам на Starlink

Росія почала встановлювати Starlink на свої "Шахеди". Це ускладнює завдання щодо їх збиття.

Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що з російськими дронами на Starlink треба вирішити 2 питання.

Які питання треба вирішити щодо дронів на Starlink?

Храпчинський зазначив, що треба вирішити питання потрапляння Starlink на російський ринок. А також те, як технічно відключати Starlink, які рухаються в повітряному просторі України на великій швидкості, не так, як автомобіль. Питання до створених алгоритмів, які допоможуть відслідковувати це та продидіяти такій загрозі.

Це черговий крок Росії для подолання наших можливостей, наприклад, РЕБ, що протидіють керованим дронам. Ворог знову знайшов шлях, як обійти наші спроможності. Тому треба повертатись до класичної системи протидії – це якісна система детекції й автоматичне знищення. Коли ми виявляємо в повітрі об'єкт, бачимо його та відправляємо по ньому дрон-перехоплювач або малу зенітну ракету,

– зауважив авіаексперт.

Він продовжив, що вартість таких засобів ураження має бути незначною. Питання до України, яка має розгортати малу ППО, яка в будь-якому випадку знадобиться, щоб захищати тилові міста. Це сучасна загроза – малі безпілотні системи з малими швидкостями.

Як росіяни вже використали такі дрони?

За словами заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, країна, яка знайде відповідь, як долати таку загрозу, першою отримає таку технологію. Як-от було в Києві, коли дрони атакували столицю на малій висоті.

"Україні важливо зараз не шукати точкові рішення, які б могли протидіяти Starlink через вихід на саму компанію, збільшити санкції. Ми знаємо, як ці санкції працюють і в Росії є можливість через інші країни отримувати ці засоби", – наголосив Храпчинський.

Він додав, що треба створювати інструменти кінетичного знищення, якісної детекції, яка б формувала надійний купол захисту, для того, щоб протидіяти такій загрозі в майбутньому.

