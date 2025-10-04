Киев начал обучать НАТО, как противодействовать гибридной угрозе со стороны России. Эксперты говорят, что Украина превращается в дроновую сверхдержаву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Atlantic Council.

Как Украина учит НАТО противодействовать дронам?

Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов. Некоторые страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные, чтобы перенять этот опыт.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина сегодня является "единственным экспертом в мире по борьбе с дронами", а генсек НАТО Марк Рютте отметил, что обмен знаниями "очень важным" для коллективной безопасности Европы.

Сейчас на войне в Украине дроны присутствуют повсюду: начиная от "Стены дронов", заканчивая операциями внутри России. Издание заметило, что благодаря беспилотникам Киеву удалось изменить ход битвы за Черное море. А с августа Украина начала новую операцию против российских НПЗ и логистических центров, что вызвало дефицит топлива в России.

Украина и Россия сейчас оказались в неустанной гонке за инновациями, а промежуток времени между появлением новых систем вооружения и разработкой эффективных контрмер сейчас иногда сокращается до нескольких недель. Интенсивность этой конкуренции значительно ускорила развитие отечественной индустрии беспилотников в Украине и вывела ее далеко впереди западных коллег,

– пишут аналитики.

Многие страны НАТО уже начали сотрудничество с Украиной. Великобритания готовит массовое производство беспилотников-перехватчиков, а Румыния планирует совместное производство для внутреннего использования и экспорта союзникам. Ведутся переговоры и с США.

Журналисты считают, что из-за доминирующей роли дронов в будущих войнах, уникальный опыт Украины делает ее ключевым партнером НАТО и незаменимым союзником в защите Европы от современных угроз.

Что известно о дронах над Европой?