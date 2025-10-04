Дроновая сверхдержава: страны НАТО учатся у Украины противодействовать России, – Atlantic Council
- Украина обучает НАТО противодействовать дронам, и ее опыт считается уникальным в мире.
- Страны НАТО, такие как Великобритания и Румыния, сотрудничают с Украиной в производстве беспилотников.
Киев начал обучать НАТО, как противодействовать гибридной угрозе со стороны России. Эксперты говорят, что Украина превращается в дроновую сверхдержаву.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Atlantic Council.
Как Украина учит НАТО противодействовать дронам?
Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов. Некоторые страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные, чтобы перенять этот опыт.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина сегодня является "единственным экспертом в мире по борьбе с дронами", а генсек НАТО Марк Рютте отметил, что обмен знаниями "очень важным" для коллективной безопасности Европы.
Сейчас на войне в Украине дроны присутствуют повсюду: начиная от "Стены дронов", заканчивая операциями внутри России. Издание заметило, что благодаря беспилотникам Киеву удалось изменить ход битвы за Черное море. А с августа Украина начала новую операцию против российских НПЗ и логистических центров, что вызвало дефицит топлива в России.
Украина и Россия сейчас оказались в неустанной гонке за инновациями, а промежуток времени между появлением новых систем вооружения и разработкой эффективных контрмер сейчас иногда сокращается до нескольких недель. Интенсивность этой конкуренции значительно ускорила развитие отечественной индустрии беспилотников в Украине и вывела ее далеко впереди западных коллег,
– пишут аналитики.
Многие страны НАТО уже начали сотрудничество с Украиной. Великобритания готовит массовое производство беспилотников-перехватчиков, а Румыния планирует совместное производство для внутреннего использования и экспорта союзникам. Ведутся переговоры и с США.
Журналисты считают, что из-за доминирующей роли дронов в будущих войнах, уникальный опыт Украины делает ее ключевым партнером НАТО и незаменимым союзником в защите Европы от современных угроз.
Что известно о дронах над Европой?
Начиная с конца сентября в воздушном пространстве стран Европы почти ежедневно фиксировали неизвестные беспилотники. Чаще всего их видели в Северной Европе, в частности Дании.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что дроны появились над Данией из-за стратегического расположения моста, который соединяет Балтийское море и Атлантику. Москва хочет отсечь страны Балтии для потенциальной агрессии.
Дроны летают над военными объектами и парализуют работу местных аэропортов. Пока о сбитии ни одного из них не сообщалось.
Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири вышел с призывом сбивать неизвестные беспилотники над аэропортами. Он раскритиковал политику Европы и выразил сомнение в эффективности анонсированной "Стены дронов".