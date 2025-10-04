Київ почав навчати НАТО, як протидіяти гібридній загрозі з боку Росії. Експерти кажуть, що Україна перетворюється на дронову наддержаву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Atlantic Council.

Як Україна навчає НАТО протидіяти дронам?

Недавні вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів. Деякі країни, серед яких Данія та Польща, розпочали спільні навчальні, аби перейняти цей досвід.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна сьогодні є "єдиним експертом у світі з боротьби з дронами", а генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що обмін знаннями "дуже важливим" для колективної безпеки Європи.

Зараз на війні в Україні дрони присутні повсюди: починаючи від "Стіни дронів", закінчуючи операціями всередині Росії. Видання зауважило, що завдяки безпілотникам Києву вдалося змінити хід битви за Чорне море. А з серпня Україна почала нову операцію проти російських НПЗ і логістичних центрів, що викликало дефіцит палива у Росії.

Україна та Росія зараз опинилися в невпинній гонці за інноваціями, а проміжок часу між появою нових систем озброєння та розробкою ефективних контрзаходів зараз іноді скорочується до кількох тижнів. Інтенсивність цієї конкуренції значно прискорила розвиток вітчизняної індустрії безпілотників у Україні та вивела її далеко попереду західних колег,

– пишуть аналітики.

Багато країн НАТО вже почали співпрацю з Україною. Велика Британія готує масове виробництво безпілотників-перехоплювачів, а Румунія планує спільне виробництво для внутрішнього використання та експорту союзникам. Ведуться переговори і з США.

Журналісти вважають, що через домінуючу роль дронів у майбутніх війнах, унікальний досвід України робить її ключовим партнером НАТО та незамінним союзником у захисті Європи від сучасних загроз.

Що відомо про дрони над Європою?