Дронова наддержава: країни НАТО вчаться в України протидіяти Росії, – Atlantic Council
- Україна навчає НАТО протидіяти дронам, і її досвід вважається унікальним у світі.
- Країни НАТО, такі як Велика Британія і Румунія, співпрацюють з Україною у виробництві безпілотників.
Київ почав навчати НАТО, як протидіяти гібридній загрозі з боку Росії. Експерти кажуть, що Україна перетворюється на дронову наддержаву.
Як Україна навчає НАТО протидіяти дронам?
Недавні вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів. Деякі країни, серед яких Данія та Польща, розпочали спільні навчальні, аби перейняти цей досвід.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна сьогодні є "єдиним експертом у світі з боротьби з дронами", а генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що обмін знаннями "дуже важливим" для колективної безпеки Європи.
Зараз на війні в Україні дрони присутні повсюди: починаючи від "Стіни дронів", закінчуючи операціями всередині Росії. Видання зауважило, що завдяки безпілотникам Києву вдалося змінити хід битви за Чорне море. А з серпня Україна почала нову операцію проти російських НПЗ і логістичних центрів, що викликало дефіцит палива у Росії.
Україна та Росія зараз опинилися в невпинній гонці за інноваціями, а проміжок часу між появою нових систем озброєння та розробкою ефективних контрзаходів зараз іноді скорочується до кількох тижнів. Інтенсивність цієї конкуренції значно прискорила розвиток вітчизняної індустрії безпілотників у Україні та вивела її далеко попереду західних колег,
Багато країн НАТО вже почали співпрацю з Україною. Велика Британія готує масове виробництво безпілотників-перехоплювачів, а Румунія планує спільне виробництво для внутрішнього використання та експорту союзникам. Ведуться переговори і з США.
Журналісти вважають, що через домінуючу роль дронів у майбутніх війнах, унікальний досвід України робить її ключовим партнером НАТО та незамінним союзником у захисті Європи від сучасних загроз.
Що відомо про дрони над Європою?
Починаючи з кінця вересня у повітряному просторі країн Європи майже щоденно фіксували невідомі безпілотники. Найчастіше їх бачили у Північній Європі, зокрема Данії.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що дрони з'явилися над Данією через стратегічне розташування мосту, який з'єднує Балтійське море та Атлантику. Москва хоче відсікти країни Балтії для потенційної агресії.
Дрони літають над військовими об'єктами і паралізують роботу місцевих аеропортів. Поки про збиття жодного з них не повідомлялося.
Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі вийшов з закликом збивати невідомі безпілотники над аеропортами. Він розкритикував політику Європи і висловив сумнів в ефективності анонсованої "Стіни дронів".