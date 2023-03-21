Во Львовской области пьяный водитель столкнулся с джипом, которым управлял 15-летний подросток
Источник:ГУ НП во Львовской области
Вблизи села Завидовичи Львовского района произошла авария с пострадавшими. За рулем одного из авто был выпивший мужчина.
В ДТП пострадали 47-летний мужчина и 15-летний подросток. Как оказалось, школьник ехал за рулем одной из машин.
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Детали о ДТП
Авария произошла 20 марта на автодороге "Львов – Самбор" возле селе Завидовичи Львовского района. 47-летний мужчина был за рулем авто Renault Scenic. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi Pagero, за рулем которой находился 15-летний подросток.
В результате ДТП мужчина и школьник получили телесные повреждения – их госпитализировали в больницу.
Правоохранители уточнили, что 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас открыто уголовное производство и все обстоятельства ДТП устанавливают.
ДТП во Львовской области / фото полиции
Пьяный водитель устроил ДТП во Львовской области / фото полиции
Последствия аварии во Львовской области / фото полиции
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