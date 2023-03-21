На Львівщині п'яний водій зіткнувся з джипом, яким керував 15-річний підліток
Джерело:ГУ НП у Львівській області
Поблизу села Завидовичі Львівського району сталася аварія з постраждалими. За кермом одного з авто був чоловік напідпитку.
У ДТП постраждали 47-річний чоловік та 15-річний підліток. Як виявилось, школяр їхав за кермом однієї з машин.
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Деталі про ДТП
Аварія сталася 20 березня на автодорозі "Львів – Самбір" біля селі Завидовичі Львівського району. 47-річний чоловік був за кермом авто Renault Scenic. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною Mitsubishi Pagero, за кермом якої був 15-річний підліток.
Внаслідок ДТП чоловік та школяр отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці уточнили, що 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі відкрите кримінальне провадження та усі обставини ДТП встановлюють.
ДТП на Львівщині / фото поліції
П'яний водій влаштував ДТП на Львівщині / фото поліції
Наслідки аварії на Львівщині / фото поліції
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