На Львівщині п'яний водій зіткнувся з джипом, яким керував 15-річний підліток

Поблизу села Завидовичі Львівського району сталася аварія з постраждалими. За кермом одного з авто був чоловік напідпитку.

У ДТП постраждали 47-річний чоловік та 15-річний підліток. Як виявилось, школяр їхав за кермом однієї з машин.

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Деталі про ДТП

Аварія сталася 20 березня на автодорозі "Львів – Самбір" біля селі Завидовичі Львівського району. 47-річний чоловік був за кермом авто Renault Scenic. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною Mitsubishi Pagero, за кермом якої був 15-річний підліток.

Внаслідок ДТП чоловік та школяр отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці уточнили, що 47-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі відкрите кримінальне провадження та усі обставини ДТП встановлюють.



ДТП на Львівщині / фото поліції



П'яний водій влаштував ДТП на Львівщині / фото поліції



Наслідки аварії на Львівщині / фото поліції

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