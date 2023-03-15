Місцеві ЗМІ повідомляють, що ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. У результаті зіткнення легковик загорівся.

Читайте також На Дніпропетровщині військовий на ходу вистрибнув з автомобіля швидкої й загинув

Деталі моторошної аварії

Зазначають, що водій легковика від отриманих травм загинув на місці. За попередньою інформацією, це 19-річний хлопець. Керманич вантажівки отримав численні поранення, його госпіталізували.

Наразі на місці ДТП працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Легковик зіткнувся з вантажівкою / Фото "СВОЇ"

Додають, що зіткнення сталося між селом Казанківка та Михайлівка Дніпропетровської області.

ВАЗ-2109 повністю згорів внаслідок аварії: дивіться відео

Внаслідок аварії вантажівку розвернуло вздовж дороги, тому траса Кривий Ріг – Миколаїв тимчасово перекрита. Ба більше, на об'їзній дорозі утворився величезний затор.

На трасі Кривий Ріг – Миколаїв утворився затор: відео

ДТП в Україні: останні новини