Місцеві ЗМІ повідомляють, що ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. У результаті зіткнення легковик загорівся.
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Деталі моторошної аварії
Зазначають, що водій легковика від отриманих травм загинув на місці. За попередньою інформацією, це 19-річний хлопець. Керманич вантажівки отримав численні поранення, його госпіталізували.
Наразі на місці ДТП працюють рятувальники, медики та поліцейські.
Легковик зіткнувся з вантажівкою / Фото "СВОЇ"
Додають, що зіткнення сталося між селом Казанківка та Михайлівка Дніпропетровської області.
ВАЗ-2109 повністю згорів внаслідок аварії: дивіться відео
Внаслідок аварії вантажівку розвернуло вздовж дороги, тому траса Кривий Ріг – Миколаїв тимчасово перекрита. Ба більше, на об'їзній дорозі утворився величезний затор.
На трасі Кривий Ріг – Миколаїв утворився затор: відео
ДТП в Україні: останні новини
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