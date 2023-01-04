На Львовщине пьяный парень влетел в остановку на угнанном авто: есть погибший
Источник:Полиция Львовской области
Во Львовской области нетрезвый водитель угнал автомобиль и наехал на пешехода. В результате этого он погиб.
Как оказалось, пьяному водителю – 22 года. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Как пьяный львовянин сбил насмерть мужчину
3 января на автодороге Львов – Рава-Русская в поселке Куликов Львовского района 22-летний парень выехал на встречную полосу и влетел в остановку общественного транспорта. Также он наехал на 55-летнего мужчину, а затем столкнулся с фурой, которая была запаркована на обочине.
Мужчина, на которого наехала машина, скончался на месте от полученных травм.
Позже оказалось, что 22-летний парень угнал авто, на котором устроил ДТП. Львовянин находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Угнанное авто также разбито / фото полиция Львовской области
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП / полиция Львовской области
Что грозит злоумышленнику
Следователи начали расследование по статьям:
- о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения,
- о незаконном завладении транспортным средством.
Максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 10 лет.
В настоящее время нарушитель задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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